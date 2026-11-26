«Магнит ADS» запустила инструмент «Бонусы за отзывы», с помощью которого поставщики могут начислять покупателям бонусы программы лояльности за отзывы о товарах в мобильном приложении «Магнит: акции и доставка». Сейчас механика доступна всем поставщикам ретейлера. Об этом Sostav сообщили в компании.

После покупки клиент получает push-уведомление с предложением оценить товар. Опубликованный отзыв проходит модерацию, после чего бонусы начисляются в среднем в течение 14 дней. Размер вознаграждения поставщик определяет самостоятельно или с помощью ML-модели «Магнит ADS», которая рассчитывает необходимое количество отзывов и бюджет механики на основе исторических данных. Оплата производится за фактически опубликованные отзывы.

В пилоте участвовали четыре поставщика и 70 товаров. За время тестирования покупатели оставили 4 113 отзывов — в среднем 187 в день. Количество новых отзывов на участвовавшие в программе товары выросло в среднем на 15%, а по отдельным позициям — до 25%. Доля отзывов с фотографиями увеличилась с 0,2% до 31%, а с текстом — с 7% до 58%.

По данным «Магнит ADS», продажи товаров, участвовавших в механике, выросли на 17,3% относительно контрольной группы. Для оценки компания сравнивала динамику с похожими товарами, которые не участвовали в программе и собирали отзывы и продажи органически. При расчете также учитывали предыдущий период и исключали статистические выбросы.

Для стимулирования отзывов «Магнит ADS» использует push-уведомления, всплывающие окна и бейджи в анкете товара. Для отдельных позиций дополнительно размещают бейджи на карточках товаров и сторис.

В конце октября «Магнит» открыл технологическую инфраструктуру «Магнит ADS» для других ретейлеров.