McDonald’s создал тематический бокс в честь продолжения «Игры в кальмара»

Меньше двух недель остается до премьеры второго сезона сериала «Игра в кальмара» и бренды пытаются успеть «хайпануть» на этой теме.

McDonald’s Australia совместно с Netflix разработали и запустили в продажу тематический комбо-набор, посвященный сериалу. В Macca's Squid Game Meal входят 10 куриных наггетсов с корейским соусом барбекю, картофель фри, напиток и печенье Дальгона — в первом сезоне «Игры в кальмара» именно с ней было связано одно из испытаний.

Покупатели комбо-набора могут стать участниками розыгрыша, для этого нужно отсканировать QR-код на коробке, а затем аккуратно вырезать из печенья логотип сети — букву М. Главные призы — $100,000 и брендированный спортивный костюм в стиле «Игры в кальмара».

Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. Шоу показало лучший старт в истории Netflix. Cтарт продолжения намечен на 26 декабря. В новых сериях главный герой вернется в смертельно опасную игру, чтобы попытаться ее уничтожить.