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10.07.2026 в 06:30

Google начнет маркировать рекламу, созданную с помощью ИИ

Компания внедряет функцию «How this ad was made»

Google представил новую функцию, которая позволит пользователям видеть, была ли реклама создана или изменена с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает TechCrunch.

Новая опция под названием «Как была создана эта реклама» будет показывать, использовался ли генеративный ИИ при создании рекламного креатива или его редактировании. По мнению компании, это повысит прозрачность рекламного контента и поможет пользователям лучше понимать происхождение изображений и других материалов, которые могут выглядеть как реальные фотографии.

Если рекламодатель создает объявления с помощью фирменных генеративных инструментов Google, отметка об использовании ИИ будет добавляться автоматически. В случаях, когда реклама создается сторонними сервисами, обязанность указать факт применения искусственного интеллекта ложится на самого рекламодателя. При этом Google не планирует самостоятельно проверять достоверность таких заявлений.

В компании отмечают, что использование ИИ значительно упрощает создание рекламных материалов и сокращает расходы бизнеса, однако синтетический контент может вводить потребителей в заблуждение, если его происхождение не раскрывается. Кроме того, в отдельных странах маркировка ИИ-контента будет применяться в соответствии с требованиями местного законодательства.

В России на прошлой неделе Госдума приняла закон о маркировке ИИ-контента. Пользователям дадут возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением ИИ.

Google
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