GO Mobile опубликовало ежегодный рейтинг крупнейших по выручке мобильных агентств в России

По данным открытой финансовой отчетности, которыми поделились с Sostav в агентстве GO Mobile, совокупная выручка участников рейтинга мобильных агентств в 2025 году сократилась на 14% после роста на 21% годом ранее.



Тройка лидеров не изменилась, но внутри нее произошла рокировка: первое место занял Rocket10 (4,4 млрд рублей), GO Mobile переместился на второе (4,2 млрд рублей), третье сохранил MobiAds (2,7 млрд рублей). На топ-3 приходится 49% совокупной выручки участников — столько же, сколько годом ранее: бюджеты остаются у крупных игроков.



Положительную динамику показали 7 из 22 агентств. Быстрее всех росли AdChampagne (+178%), MobX (+59%) и Think Mobile (+48%).

Методология В рейтинг вошли 22 агентства с самой большой выручкой за 2025 год. Исследование проводилось через оценку финансовых показателей из открытых источников. При наличии у агентств нескольких юридических лиц их финансовые показатели суммировались. При переходе на агентскую модель клиентские рекламные бюджеты не отражаются в выручке компаний и не были учтены в рейтинге. Из-за невозможности по открытым данным оценить выручку от деятельности в области мобильной рекламы в рейтинге не учтены агентства, которые не выделяют под это отдельное юрлицо или бренд.

Регулирование изменило картину рынка мобильных агентств

Результаты 2025 года нельзя читать в отрыве от изменений в регулировании. С 1 апреля 2025 года действует сбор 3% с доходов от интернет-рекламы, база которого зависит от модели договора: при договоре услуг сбор начисляется на всю выручку вместе с рекламным бюджетом, при агентском договоре — только на комиссию. В течение года часть агентств переводила клиентов на агентскую модель, при которой рекламные бюджеты перестают отражаться в выручке — и, соответственно, в рейтинге.



Это повлияло на позиции отдельных участников, включая GO Mobile: при снижении выручки в отчетности компания показала рост чистой прибыли год к году 43%. У части агентств снижение оборота в отчетности не означает реального сжатия бизнеса — некоторые сохранили объемы или выросли.

Елена Никитина, CEO GO Mobile: В 2025-м цифры в отчетности и реальное состояние бизнеса разошлись сильнее, чем когда-либо. Введение 3% сбора с апреля изменило экономику договоров: часть агентств, включая нас, перевела клиентов на агентскую модель — и рекламные бюджеты перестали отражаться в выручке. По нашей оценке, от 10 до 35% реальных бюджетов рынка просто выпало из периметра рейтинга. Это важно учитывать при интерпретации цифр. Для GO Mobile год закрылся уверенно: рост чистой прибыли — 43% год к году. Фактический оборот тоже вырос, но из-за перевода некоторых клиентов на агентскую модель договора, эти значения не попали в открытую отчетность. При этом мы смотрим на рынок реалистично: он замедляется, конкуренция за качественный инвентарь высокая, стоимость трафика продолжает расти. 2026-й будет непростым для многих игроков. Наш ответ на эти условия — фокус на операционной эффективности и осознанный переход к модели AI-native агентства. Мы уже перестраиваем процессы: от производства креативов до аналитики и автоматизированного ведения рекламных кампаний. Многое еще предстоит сделать, чтобы совершить этот переход. И это нас очень вдохновляет несмотря на рыночный контекст. Желаю всем нам сил и удачи!

Драйверы

Бюджеты сохранялись в продвижении приложений и in-app-рекламе, а спрос дополнительно поддерживал общий разворот рекламодателей к перфоманс-каналам: в условиях дорогого трафика деньги идут туда, где результат измерим.



Расширение доступного инвентаря внутри локальных экосистем. RuStore превысил 60 млн пользователей в месяц и стал полноценным каналом дистрибуции и продвижения, выросли альтернативные сторы и OEM-инвентарь, Telegram нарастил рекламные форматы, а CTV («подключенное ТВ») за год превратился из имиджевого канала в перформанс-инструмент.



Спрос поддерживали и ИИ-инструменты, ускорившие производство креативов в 3−5 раз. По оценкам участников рынка, время подготовки креативов сократилось в 3−5 раз, а объемы производства UGC-роликов у отдельных игроков выросли в четыре раза. Это позволило агентствам тестировать больше гипотез при той же команде — и одновременно сместило их ценность от исполнения к стратегии, аналитике и интерпретации данных.

Александр Андронов, коммерческий директор Зорка: Если коротко, год прошел под знаком «все в приложениях». Для крупных e‑com‑игроков мобайл уже стал основной точкой продаж, и это чувствуется по брифам: все больше бюджетов уезжает не просто в диджитал, а именно в продвижение приложений и in‑app‑рекламу. Параллельно рынок окончательно «закрылся» на локальные экосистемы — «Яндекс», VK , RuStore и несколько российских ad‑платформ. Каналов стало меньше, зато правила игры стали понятнее, предсказуемость закупки выросла. С другой стороны, среда стала жестче. Инвентаря меньше, конкуренция в локальных экосистемах — выше, и любая ошибка в таргете или креативе стоит дороже. Плюс остаются вечные боли рынка: фрод и «серый» трафик, регуляторные ограничения в финтехе и МФО, дополнительное налоговое давление на рекламу. Все это подталкивает и бренды, и агентства к более аккуратной работе с данными, антифродом и юнит‑экономикой, а не к «заливу» инсталлов любой ценой.

Ограничения

Ключевое ограничение — медиаинфляция: по оценкам крупнейших рекламных групп, в 2025 году она составила 15−25%. Рост стоимости трафика повышает требования к эффективности закупки и сокращает пространство для тестов: бюджеты перераспределяются в пользу каналов с подтвержденной результативностью.

Давление добавляют фрод и «серый» in-app-трафик, ужесточение регулирования персональных данных и налоговая нагрузка на рекламу.

Общий фон — торможение всего рекламного рынка: по данным АКАР, в 2025 году он вырос лишь на 8,5% до 980 млрд руб. Годом ранее рост составил 24%.