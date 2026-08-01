Состояние российских миллиардеров уменьшилось на $5 млрд

С начала 2026 года состояние российских миллиардеров уменьшилось на $5,02 млрд. Значительнее всего сократился капитал основателя инвестфонда «Онэксим» Михаила Прохорова — на $5,66 млрд, до $10,9 млрд, создателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — на $1,86 млрд, до $12,5 млрд, президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $3,44 млрд, до $23 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Также значительно снизилось состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина (на $1,16 млрд, до $22,6 млрд) и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова (на $1,41 млрд, до $21,2 млрд).

Значительнее всего среди российских миллиардеров с начала года выросло состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова (на $1,79 млрд, до $28,1 млрд), главы «Новатэка» Леонида Михельсона (на $1,48 млрд, до $25,2 млрд), основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (на $1,18 млрд, до $20,1 млрд), совладельца НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадия Тимченко (на $1,15 млрд, до $15,4 млрд) и основателя УГМК Искандера Махмудова (на $700 млн, до $8,58 млрд).

Капитал основателя группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга увеличился на $3,57 млрд, до $10,6 млрд, главы RWB Татьяны Ким — на $418 млн, до $8,3 млрд, сенатора Сулеймана Керимова — на $358 млн, до $10,8 млрд, президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева — на $247 млн, до $10 млрд, сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана — на $162 млн, до $10,2 млрд.