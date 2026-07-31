Выручка «Аэрофлота» в первом полугодии превысила 365 млрд рублей

Выручка российской авиакомпании «Аэрофлот» за первые шесть месяцев 2026 года увеличилась на 4,4% год к году, до 365,6 млрд руб., за второй квартал текущего года — на 3,3%, до 193,2 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Себестоимость продаж за первое полугодие поднялась на 8,1%, за второй квартал — на 12,9%.

За первые шесть месяцев 2026 года скорректированный убыток «Аэрофлота» составил 1,5 млрд руб., годом ранее авиаперевозчик получил прибыль в размере 15,8 млрд руб. Во втором квартале скорректированная прибыль составила 6,4 млрд руб., годом ранее — 4,1 млрд руб.

Расходы компании выросли в первом полугодии из-за повышения цен на закупаемые товары и услуги и роста производственной программы.

Пассажиропоток «Аэрофлота» за полгода вырос на 0,7% год к году, до 14 млн человек. Во втором квартале снизился на 1,4%, до 7,4 млн. Пассажирооборот за полгода вырос на 7,7%, за квартал — на 5,3%. Занятость кресел составила 90,8% и 90,4% соответственно.

В первом квартале скорректированный убыток «Аэрофлота» был равен 8,8 млрд руб., а выручка достигла 201,1 млрд руб.