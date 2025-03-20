Глава X5 Group оценила шансы Сoca-Cola вернуться на полки магазинов

X5 Group (сети магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») готова вести диалог с зарубежными брендами, ушедшими из России, если они захотят вернуться на отечественный рынок. Это не означает, что продукцию таких компаний сразу поставят на полку, которую уже заняли российские поставщики. Об этом РБК рассказала президент X5 Екатерина Лобачева.

Топ-менеджер отметила, что россияне хорошо адаптировались к «новой полке» после ухода некоторых западных брендов. На вопрос о том, займет ли вновь Coca-Cola место на первой линии полки вместо «Добрый Кола», если вернется на российский рынок, Лобачева сказала, что приучать потребителя к чему-то обратно X5 не будет. У группы есть множество проектов с поставщиками, что позволяет избежать ситуации «пришел, ушел».

При желании иностранных брендов вернуться в Россию X5 будет смотреть на свою долгосрочную программу развития. По словам Лобачевой, отечественный поставщик сильно вырос и преобразился. Есть множество новых российских поставщиков, которые достойно встали на полку и не имеют условий для того, чтобы «раз, и подвинуться».

В феврале первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что власти допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых страна заинтересована. В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что зарубежным брендам разрешат вернуться в Россию только после отмены санкций.

На этой неделе Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень иностранных компаний, ушедших с отечественного рынка, и разработать правила их возвращения в РФ с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в стране.