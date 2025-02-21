Мантуров: Россия пустит обратно только некоторые ушедшие бренды

Российские власти допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых страна заинтересована. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Он отметил, что российские участники уже сформировали условия локализации и контроля для совместных с иностранными государствами проектов. Россия не намерена отступать от этих принципов.

«У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки — сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС», — сказал Мантуров.

В Минпромторге также отметили, что не планируют стимулировать возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов. В стране продолжает существовать тренд на развитие отечественных брендов, поддерживаемый государством.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные бренды смогут вернуться в Россию на конкурентной основе, что было бы в интересах отечественных потребителей. Несмотря на то, что официальных сообщений от самих брендов о планах вернуться в Москву не было, их возвращение могло бы стать частью «нормальной мировой торговой практики», способствующей конкуренции с российскими производителями.

Напомним о намерении вернуться в РФ ранее заявлял французский автопроизводитель Renault. Об этом генеральный директор компании Лука де Мео сообщил Financial Times. Готовят возвращение сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие бренды, принадлежащие испанской Inditex.