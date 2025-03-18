Президент поручил кабмину сформировать правила возвращения западных брендов в Россию

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень иностранных компаний, ушедших с отечественного рынка, и разработать правила их возвращения в РФ с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в стране. Этот процесс должен быть максимально прозрачным. Об этом глава государства заявил на пленарном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Если ниши, в которых работали западные игроки, уже заняты российскими компаниями, то, по словам президента, «поезд ушел». Привилегий и преференций для возвращающихся не будет. Они смогут вновь начать работать на отечественном рынке на конкурентной основе в рамках российского правового поля.

Путин отметил, что некоторые иностранные игроки продали бизнес в РФ с дисконтом. Они не смогут выкупить актив обратно за такую же небольшую стоимость.

В феврале первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что власти допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых страна заинтересована. О намерении вернуться в РФ уже заявил представитель Renault. Готовят возвращение сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что зарубежным брендам разрешат вернуться в Россию только после отмены санкций.