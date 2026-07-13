Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.07.2026 в 09:50

Глава Microsoft предупредил о риске для компаний в эпоху ИИ

Он ввел термин «обратный информационный парадокс»

Компании рискуют передавать искусственному интеллекту собственные наработки, которые формируют их конкурентное преимущество. Об этом в соцсетях написал глава Microsoft Сатья Наделла, назвав проблему «обратным информационным парадоксом».

По его словам, бизнес фактически платит за внедрение ИИ дважды: сначала — за доступ к технологиям, а затем — своими внутренними знаниями. Чем больше компания обучает систему на собственных данных, процессах и опыте сотрудников, тем эффективнее работает ИИ, но одновременно растет риск утраты контроля над информацией.

Причем речь идет не только о базах данных или документах. Ценность могут представлять и менее очевидные цифровые следы: запросы сотрудников к нейросетям, исправления ответов, рабочие сценарии и внутренние правила принятия решений.

Наделла считает, что компаниям необходимо заранее определять границы использования ИИ и сохранять право собственности на знания, которые создаются в процессе работы с такими системами.

Для бизнеса это становится новым вопросом цифровой безопасности: как использовать ИИ для роста эффективности, не превращая собственную экспертизу в ресурс для развития чужих платформ.

Ранее сообщалось, что 35% пользователей Claude ожидают полной автоматизации работы в течение года.

Microsoft
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.