Глава Microsoft предупредил о риске для компаний в эпоху ИИ

Компании рискуют передавать искусственному интеллекту собственные наработки, которые формируют их конкурентное преимущество. Об этом в соцсетях написал глава Microsoft Сатья Наделла, назвав проблему «обратным информационным парадоксом».

По его словам, бизнес фактически платит за внедрение ИИ дважды: сначала — за доступ к технологиям, а затем — своими внутренними знаниями. Чем больше компания обучает систему на собственных данных, процессах и опыте сотрудников, тем эффективнее работает ИИ, но одновременно растет риск утраты контроля над информацией.

Причем речь идет не только о базах данных или документах. Ценность могут представлять и менее очевидные цифровые следы: запросы сотрудников к нейросетям, исправления ответов, рабочие сценарии и внутренние правила принятия решений.

Наделла считает, что компаниям необходимо заранее определять границы использования ИИ и сохранять право собственности на знания, которые создаются в процессе работы с такими системами.

Для бизнеса это становится новым вопросом цифровой безопасности: как использовать ИИ для роста эффективности, не превращая собственную экспертизу в ресурс для развития чужих платформ.

Ранее сообщалось, что 35% пользователей Claude ожидают полной автоматизации работы в течение года.