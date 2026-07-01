35% пользователей Claude ожидают полной автоматизации работы в течение года

Сегодня ИИ чаще не заменяет специалиста, а усиливает его возможности. Особенно это заметно в маркетинге, разработке ПО, управлении и аналитике, где нейросети становятся полноценным рабочим инструментом, а не только средством автоматизации рутины. По данным исследования Anthropic, почти 60% участников пересмотрели свои оценки возможностей ИИ в сторону увеличения его роли в работе по сравнению с текущим уровнем.

При этом около трети участников считают, что в течение ближайшего года ИИ сможет выполнять большую часть их рабочих задач, а в целом порядка 35% ожидают заметной автоматизации своей деятельности.

Исследование также показывает, что отношение к ИИ напрямую связано с интенсивностью его использования: чем активнее пользователи делегируют задачи Claude, тем выше их оптимизм в отношении влияния технологии на карьеру и доход. При этом высококвалифицированные специалисты чаще применяют ИИ в сложных задачах и вне рабочего времени — вечером и по выходным, используя его для анализа, стратегии и разработки. В таких сценариях ИИ выступает не заменой, а инструментом совместной работы, где результат по-прежнему требует экспертного контроля и нескольких итераций.

Отдельное наблюдение касается характера взаимодействия с ИИ: значительная часть пользователей применяет его не только в профессиональной деятельности, но и в повседневных задачах, при этом большинство диалогов приводит к практическому результату — от документов и отчетов до рекомендаций и решений.

Одновременно отчет фиксирует переход от классического чат-формата к агентным системам, где ИИ способен выполнять цепочки действий самостоятельно. Это меняет требования к специалистам: ключевым навыком становится не формулирование отдельных запросов, а проектирование рабочих процессов и управление результатами работы ИИ.

Исследование также отмечает различия в восприятии технологии: наибольшую тревогу по поводу потери работы испытывают сотрудники с небольшим опытом, тогда как более опытные специалисты чаще рассматривают ИИ как инструмент повышения эффективности.