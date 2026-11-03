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03.11.2026 в 16:30

Глагол mogging стал словом года по версии Collins

Это сокращение от AMOG — alpha male of the group

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Словарь английского языка Collins назвал mogging словом 2026 года. Оно определяется как стремление превзойти или затмить кого-то по внешности, уверенности или статусу.

Считается, что mogging — это сокращение от AMOG (alpha male of the group, «альфа-самец группы»). Слово появилось примерно в 2016 году как существительное в культуре бодибилдинга, обозначающее самого физически доминирующего мужчину в тренажерном зале. Потом оно превратилось в глагол и распространилось в онлайн-сообществах.

Большая часть шорт-листа претендентов на слово года похожа на конкурс, где все соревнуются за то, чтобы быть масштабнее, интереснее и эффектнее, чем все предыдущие. Так, слово carspreading означает тенденцию среди автопроизводителей создавать машины, которые с каждой новой моделью становятся длиннее, шире и тяжелее. Термин firewave («огненная вода»), придуманный исследователями из Имперского колледжа Лондона в 2025 году, относится к многочисленным лесным пожарам, вспыхивающим в течение короткого периода времени, часто в больших и поселках после длительных периодов жаркой и сухой погоды.

Словом 2023 года Collins назвал аббревиатуру ИИ, 2024 года — brat, 2025-го — vibe coding.

Collins слово года
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