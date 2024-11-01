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01.11.2024 в 17:13

Словарь английского языка Collins назвал «brat» словом 2024 года

Оно стало популярным благодаря одноименному альбому британской певицы Charli XCX

Словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал прилагательное «brat» главным словом 2024-го. В уходящем году оно получило новое значение — «уверенного, независимого и гедонистического отношения» к чему бы то ни было.

Как отмечают составители словаря, brat стало одним из самых популярных слов благодаря одноименному альбому британской певицы Charli XCX, который вышел в начале июня. Тогда минималистичное оформление ее пластинки вдохновило индустрию на множество креативов, а Sostav разбирался, как альбом повлиял на рынок.

«Это не просто успешный альбом, это культурный феномен, который нашел отклик у людей по всему миру, а brat summer стало эстетикой и образом жизни», — подчеркнули авторы Collins.

Словарь английского языка Collins назвал «brat» словом 2024 года Словарь английского языка Collins назвал «brat» словом 2024 года

Кстати, изначально слово «brat» имело негативное значение и обычно использовалось для описания девочек или девушек с плохим поведением, приближаясь по смыслу к слову «оторва». Согласно первому определению в словаре Collins, когда кто-то называет ребенка «brat», это означает, что тот ведет себя плохо или мешает.

Среди других кандидатов на звание слова года в Collins были термины «anti-tourism» (борьба с массовым туризмом), «delulu» (оторванные от реальности представления или ожидания) и «supermajority» (значительное большинство в парламенте).

Напомним, что в прошлом году главным словом Collins признал AI (искусственный интеллект, ИИ), в 2022-м — permacrisis (пермакризис, перманентный кризис), в 2021-м — NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен), а в 2020 году — lockdown («локдаун»).

Collins слово года 2024 Charli XCX Brat слово2024года
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