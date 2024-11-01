Словарь английского языка Collins назвал «brat» словом 2024 года

Словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал прилагательное «brat» главным словом 2024-го. В уходящем году оно получило новое значение — «уверенного, независимого и гедонистического отношения» к чему бы то ни было.

Как отмечают составители словаря, brat стало одним из самых популярных слов благодаря одноименному альбому британской певицы Charli XCX, который вышел в начале июня. Тогда минималистичное оформление ее пластинки вдохновило индустрию на множество креативов, а Sostav разбирался, как альбом повлиял на рынок.

«Это не просто успешный альбом, это культурный феномен, который нашел отклик у людей по всему миру, а brat summer стало эстетикой и образом жизни», — подчеркнули авторы Collins.

Кстати, изначально слово «brat» имело негативное значение и обычно использовалось для описания девочек или девушек с плохим поведением, приближаясь по смыслу к слову «оторва». Согласно первому определению в словаре Collins, когда кто-то называет ребенка «brat», это означает, что тот ведет себя плохо или мешает.

Среди других кандидатов на звание слова года в Collins были термины «anti-tourism» (борьба с массовым туризмом), «delulu» (оторванные от реальности представления или ожидания) и «supermajority» (значительное большинство в парламенте).

Напомним, что в прошлом году главным словом Collins признал AI (искусственный интеллект, ИИ), в 2022-м — permacrisis (пермакризис, перманентный кризис), в 2021-м — NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен), а в 2020 году — lockdown («локдаун»).