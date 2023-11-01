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01.11.2023 в 15:45

Словарь английского языка Collins назвал словом 2023 года аббревиатуру ИИ

Составители проанализировали материалы Collins Corpus общим объёмом более 20 млрд слов

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом уходящего 2023 года аббревиатуру AI (Artificial intelligence, искусственный интеллект, ИИ). Об этом сообщается на сайте словаря.

«Искусственный интеллект — термин, описывающий моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ», — говорится в сообщении.

Составители словаря указали на стремительное развитие ИИ в 2023 году и назвали его «следующей технологической революцией». О нейросетях и ИИ много говорили в 2023 году.

Отмечается, что слово года было выбрано в результате анализа материалов Collins Corpus общим объёмом более 20 млрд слов — текстов, опубликованных во всём мире в течение года в СМИ, книгах и на сайтах, а также в эфире радио и телевидения. Кроме того, учитывалась и упоминаемость в живой речи.

В ежегодный список претендентов на звание самого популярного слова также вошло deinfluencing. Деинфлюенсинг— тренд, суть которого в том, что популярные блогеры объясняют подписчикам, какие продукты не стоят того, чтобы тратить на них деньги. В феврале Sostav рассказывал, что это за тренд и почему видео с критикой разрекламированных товаров стали так популярны.

В шорт-лист британского словаря также попало словосочетание nepo baby, означающее ребёнка известных родителей, который стал знаменитостью за счёт своего происхождения, а не собственных талантов. В феномене «непо-бейби» Sostav разбирался в конце прошлого года.

Кроме того, в числе претендентов оказались термины greedflation (необоснованное увеличение цен компаниями под предлогом инфляции), semaglutide (средство от избыточного веса), debanking (отказ лицу в предоставлении банковских услуг), ultra-processed (продукты с низкой питательной ценностью, созданные сложными промышленными способами), Ulez (зона в Лондоне, при въезде в которую транспорту нужно платить), bazball (агрессивная манера игры в тестовых матчах по крикету), canon event (событие, имеющее важное значение в формировании личности человека).

Collins English Dictionary выпускает издательство Harper Collins. В 2022-м словом года стал permacrisis (пермакризис, перманентный кризис), в 2021 году — NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен), а в 2020 году — lockdown («локдаун»).

Collins ИИ Collins Corpus
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