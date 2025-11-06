Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.11.2025 в 16:40

Collins назвал «вайбкодинг» словом 2025 года

Термин отражает растущую роль искусственного интеллекта в повседневной жизни

Британский словарь английского языка Collins выбрал словом 2025 года термин «vibe coding» («вайбкодинг»). Он означает использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания компьютерного кода на основе описания задачи обычным языком.

Термин предложил словацко-канадский ученый Андрей Карпатый, бывший директор по ИИ в Tesla и один из инженеров-основателей OpenAI.

Лингвисты Collins отмечают, что слово получило популярность далеко за пределами Кремниевой долины и отражает культурный сдвиг в сторону широкого применения ИИ.

Напомним, что в прошлом году главным словом Collins признал прилагательное «brat».

В России аналогичную акцию — «Слово года» — проводит портал «Грамота.ру». В 2024 году словом года там стало «вайб», а в 2023-м — «нейросеть». Слово 2025 года еще не выбрано.

Collins слово года Слово года 2025
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.