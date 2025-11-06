Collins назвал «вайбкодинг» словом 2025 года

Британский словарь английского языка Collins выбрал словом 2025 года термин «vibe coding» («вайбкодинг»). Он означает использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания компьютерного кода на основе описания задачи обычным языком.

Термин предложил словацко-канадский ученый Андрей Карпатый, бывший директор по ИИ в Tesla и один из инженеров-основателей OpenAI.

Лингвисты Collins отмечают, что слово получило популярность далеко за пределами Кремниевой долины и отражает культурный сдвиг в сторону широкого применения ИИ.

Напомним, что в прошлом году главным словом Collins признал прилагательное «brat».

В России аналогичную акцию — «Слово года» — проводит портал «Грамота.ру». В 2024 году словом года там стало «вайб», а в 2023-м — «нейросеть». Слово 2025 года еще не выбрано.