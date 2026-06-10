Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ICONICOLOR E-COMMERCE
Агентство Blackline PR&Digital
Кадровый центр PRESIDENT

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.06.2026 в 10:00

ГК Starlink запускает перформанс-агентство Starline

Его возглавил Юрий Папенов

2

Группа компаний Starlink объявила о запуске перформанс-агентства Starline. Решение связано с растущим спросом на специализированную экспертизу в сфере электронной коммерции, ретейл-медиа и перформанс-маркетинга, где брендам все чаще требуются не только инструменты размещения рекламы, но и глубокое понимание особенностей конкретных категорий бизнеса. Об этом Sostav сообщили в группе.

В число ключевых направлений Starline войдут электронная коммерция, фэшн, бьюти и товары повседневного спроса. В этих сегментах агентство планирует развивать решения, ориентированные на повышение эффективности маркетинговых инвестиций и достижение конкретных бизнес-показателей.

Возглавил Starline Юрий Папенов, ранее занимавший должность коммерческого директора MGCom. До этого эксперт работал исполнительным директором «Артикс».

Юрий Папенов

В Starlink рассчитывают, что его опыт в развитии агентского бизнеса, формировании команд и запуске новых диджитал-направлений позволит новому агентству занять заметные позиции на рынке перформанс-маркетинга.

Юрий Папенов:

Запуск перформанс-агентства Starline расширит экспертизу группы в востребованных диджитал-направлениях и усилит ее позиции в работе с брендами, которым нужны точные и прикладные решения. Агентство будет работать в синергии с другими командами, входящими в ГК Starlink.

ГК Starlink Starline Юрий Папенов
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.