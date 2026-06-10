ГК Starlink запускает перформанс-агентство Starline

Группа компаний Starlink объявила о запуске перформанс-агентства Starline. Решение связано с растущим спросом на специализированную экспертизу в сфере электронной коммерции, ретейл-медиа и перформанс-маркетинга, где брендам все чаще требуются не только инструменты размещения рекламы, но и глубокое понимание особенностей конкретных категорий бизнеса. Об этом Sostav сообщили в группе.

В число ключевых направлений Starline войдут электронная коммерция, фэшн, бьюти и товары повседневного спроса. В этих сегментах агентство планирует развивать решения, ориентированные на повышение эффективности маркетинговых инвестиций и достижение конкретных бизнес-показателей.

Возглавил Starline Юрий Папенов, ранее занимавший должность коммерческого директора MGCom. До этого эксперт работал исполнительным директором «Артикс».

В Starlink рассчитывают, что его опыт в развитии агентского бизнеса, формировании команд и запуске новых диджитал-направлений позволит новому агентству занять заметные позиции на рынке перформанс-маркетинга.