ГК «Родная Речь» обновила управленческую структуру. С 1 октября на пост гендиректора бизнес-блока «Креатив» назначена Татьяна Маслова, а бизнес-блок «Медиа» возглавил Юрий Панов. Это новые роли в структуре «Родной Речи», рассказали Sostav в компании.

Новая структура должна усилить взаимодействие креативного и медийного направлений, а также расширить возможности группы в управлении потребительским опытом клиентов.

Юрий Панов будет отвечать за медийные активы группы, включая агентства StarTeam, ROIMedia и DARR, баинговое и трейдинговое направления, специализированные практики, платформу Horizons и технологический блок. В его зону ответственности также войдут продукты Serpent, Prometheus AI, «Синт» и «Битт». Среди основных задач — обновление продуктов и рабочих подходов, технологизация и автоматизация процессов.

Татьяна Маслова возглавит объединенные креативные активы группы: LION, ИNAЧЕ, TONIC, Graphit, Design Studio и практику Brand Experience. В числе ее задач — повышение качества работ, привлечение новых специалистов и внедрение искусственного интеллекта и других технологий в креативные процессы.

Группа также намерена укреплять позиции в области креативности и эффективности. Во главе теперь стоит новый орган — Наблюдательный совет, который определяет вектор развития группы. В него вошли, помимо основателя и президента Сергея Коптева, CEO Татьяны Масловой и Юрия Панова, старший вице-президент группы Сергей Белоглазов, а также вице-президенты Илья Бочкарев и Александра Горбонос.



Сергей Коптев, основатель и президент группы компаний «Родная Речь»: Рынок меняется и ставит перед нами новые вызовы, реагировать на которые нужно современно, динамично и компетентно. Поэтому мы даём больше полномочий тем, кто уже проявил себя с лучшей стороны и к этому готов. Благодаря Юрию у нас стали появляться новые продукты, в том числе в области ИИ, запустились масштабные трансформации, которые, как мы видим за два года работы, положительно повлияли на продуктивность команд и кросс-функциональное взаимодействие. Под руководством Татьяны на протяжении многих лет мы стабильно удерживаем лидерские позиции в креативной индустрии, больше того, кампании, запущенные нами, ежегодно признаются эффективными сразу несколькими авторитетными рейтингами. Татьяна и Юрий — лидеры культуры непрерывных улучшений, в новых ролях, убежден, они вместе смогут сделать для группы еще больше. Поэтому их назначение — логичное продолжение преобразований.

Напомним, Юрий Панов стал вице-президентом по трансформации ГК «Родная Речь» в 2024 году. Он проработал около 15 лет в рекламе, пройдя путь от аналитика до директора по стратегии в BBDO.

Татьяна Маслова присоединилась к компании в роли вице-президента в сентябре 2023 года. Ранее она была управляющим директором в Leo Burnett Mosco, а с 2017 по 2022 год возглавляла креативную практику холдинга Publicis Groupe в России.