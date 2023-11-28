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28.11.2023 в 16:42

ГК «Родная речь» завершила обновление структуры: все агентства получили «приставку» RORE

Креативные агентства получили новые названия RORE | LION, RORE | ИNАЧЕ и RORE | TONIC

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Группа компаний ГК «Родная Речь» (RORE Group) завершила обновление бизнес-структуры, сообщили Sostav в компании. Фронтальные агентства, ранее входящие в ее состав, получили новые названия с «приставкой» RORE. Перемены коснулись основных направлений группы, креатива и медиа, а также появилось новое фронтальное диджитал-агентство.

Креативный бизнес группы по-прежнему состоит из четырех самостоятельных агентств, которые получили новые названия: RORE | LION, RORE | ИNАЧЕ и RORE | TONIC и RORE | Graphit, единственное сохранившее свой прежний нейминг. За повышение эффективности и дальнейшее развитие этого направления будет отвечать Татьяна Маслова, которая снова присоединилась к компании в роли вице-президента в сентябре текущего года. Направление творческой разработки со стороны совета директоров продолжит возглавлять Александр Мерзляков.

Обширный медиаблок теперь состоит из трех фронтальных агентств: RORE | STARTEAM, RORE | ROIMEDIA и RORE | DARR. Starlink остаётся стратегическим партнером. Последнее объединило все существующие и развивающиеся диджитал-практики компании (перформанс, программатик, е-commerce, а также инфлюенс-маркетинг, гейминг, brand experience и прочее). Медиабизнес группы курируют Марина Ядыкина, вице-президент по медиа, и Илья Бочкарев, вице-президент по развитию.

Кроме того, группа продолжает инвестировать в дальнейшее развитие собственных стратегических исследований и технологические продукты. За общегрупповые вопросы отвечают: старший вице-президент Сергей Белоглазов, вице-президент по финансам Александра Горбонос, и вице-президент по персоналу Екатерина Алексеева. Во главе группы — Сергей Коптев, основатель и президент ГК «Родная речь».

Сергей Коптев, основатель и президент ГК «Родная речь»:

Мы довольно быстро смогли реорганизовать наши бизнес-процессы, потому что сразу определились с главной идеей структуры — ориентация на клиента. Процесс переименования агентств занял больше времени, чем планировалось, но мы сознательно пошли на это. Необходимо было найти решение, которое подчеркнет преемственность и индивидуальность каждой из наших команд. Более того, за это время мы смогли построить сильный и узнаваемый брэнд — «Родная Речь», который продолжит объединять работу всех наших направлений".

Лого и айдентику для RORE Group и всех ее обновленных подразделений разработало брендинговое агентство Graphit. В данный момент она находится в стадии финализации и будет представлена до конца этого года.

RORE ГК «Родная речь»
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