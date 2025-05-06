Геомаркетинг: как бренды используют геосервисы, чтобы находить свою аудиторию

Геосервисы все активнее завоевывают рынок рекламы. Хотя реклама с привязкой к локации — давний инструмент, ее популярность стремительно растет благодаря развитию рекламных технологий и изменениям в поведении пользователей. Сегодня геосервисы — это не просто инструмент навигации, а мощный маркетинговый канал, который помогает брендам находить свою аудиторию в нужное время и в нужном месте. Геосоциальная сеть Blink поделилась с Sostav информацией об эффективности рекламы с геотаргетингом, перспективах ее развития и практическом применении геосервисов для решения бизнес-задач.

Рынок геосервисов: цифры и тренды

Рынок интернет-рекламы в России стабильно растет — по данным Роскомнадзора, за первое полугодие 2024 года рекламодатели потратили на размещение рекламы в интернете более 381 млрд рублей. Столкнувшись с дефицитом инвентаря после ухода крупных площадок в 2022 году, компании начали активнее искать нестандартные решения — это повлияло на рост сегментов ретейл-медиа и инфлюенс-маркетинга, CTV, а также на развитие рекламы в поисковиках. Одним из самых быстрорастущих направлений стала реклама в геосервисах и геосоциальных приложениях.

Бренды все чаще выбирают геосервисы для продвижения, особенно на фоне увеличения интернет-аудитории и развития новых рекламных форматов. По итогам первой половины 2024 года траты на размещение рекламы в геосервисах «Яндекса» увеличились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо привычных сервисов с картами, как «Яндекс Карты» и 2ГИС, рекламодатели используют и более нишевые площадки. Это, например, платформы для поиска услуг на карте по типу Zoon и геосоциальные приложения для обмена локаций с друзьями.

Почему реклама с привязкой к локации эффективна

Точное таргетирование и персонализация

Геосервисы позволяют показывать рекламу в тот момент, когда она действительно нужна. Например, пользователь ищет ближайшую кофейню, а приложение тут же предлагает акцию на кофе в точке поблизости. Это минимизирует «рекламный шум» и повышает релевантность.

Сочетание онлайн-данных и локального контекста

В отличие от классической интернет-рекламы, геосервисы объединяют данные о текущем местоположении пользователя и его поисковые запросы. Это помогает брендам быть ближе к своим клиентам — буквально.

Высокая конверсия в офлайн-продажи

Реклама в геосервисах стимулирует пользователей не просто кликнуть на объявление, а сразу прийти в офлайн-точку. Например, по данным «Яндекса», 70% пользователей, которые кликнули по рекламе на «Яндекс Картах», в течение дня посещают заведение. Это делает продвижение особенно эффективным для ретейла, ресторанов, салонов красоты и других локальных бизнесов.

Как бизнес решает реальные задачи в геосервисах

Сеть салонов Soda X «Яндекс Карты»: вывести клиентов в офлайн

Онлайн-карты помогают брендам превратить пользователей приложения в реальных посетителей, когда в нужный момент улавливают запрос пользователя и подсказывают интересные ему предложения. Так, например, с помощью брендированных меток на карте кафе, рестораны и магазины вовремя «подхватывают» клиентов и создают стимулы для перехода в офлайн из онлайна.

Например, агентство OMNIMIX в 2024 году запустило кампанию для сети салонов красоты Soda в «Яндекс Картах» в Москве и Московской области. Поставив цель привлечь новых клиентов и повысить конверсию онлайн-записей в визиты, агентство выбрало несколько инструментов — специальные акции (например, бесплатную коррекцию бровей), кнопки для онлайн-записи, витрину услуг и обновление карточек филиалов в приложении. В результате посещаемость салонов увеличилась на 39%, а количество онлайн-записей выросло, повысив поток клиентов.

«Бери заряд» X Blink: найти ключ к сердцу зумеров

Продвижение конкретной точки на карте помогает охватить локальную аудиторию — это отлично подходит для малого бизнеса, но может быть недостаточным для крупных игроков.

В декабре 2024-го сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» сделал акцент на работу с молодой аудиторией и привлек ее внимание к своему бренду, реализовав совместный проект с геосоциальным сервисом Blink. Станции аренды пауэрбанков появились на интерактивной карте Blink в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в более чем 200 других городах России.

Blink использовал данные о заряде смартфона и геолокации, чтобы показывать персонализированные уведомления о ближайших точках «Бери заряд». Например, когда уровень заряда падает ниже 20%, а пользователь находится вне дома, работы или учебного заведения, Blink показывает баннер с рекомендацией ближайшей станции «Бери заряд». Оттуда можно перейти на карту со всеми доступными точками и оформить аренду. Поскольку Blink — приложение для шеринга локации с друзьями, похожая механика была разработана для помощи друзьям: если у друга низкий заряд, пользователи могут отправить ему «пинг» — напоминание со ссылкой на карту станций. В ответ он получит пуш-уведомление: «@Имя_Пользователя переживает, что ты скоро отключишься. Подзарядись!»

За первые три месяца интеграция охватила более 2,1 млн пользователей, а количество переходов в чат-бот и приложение «Бери заряд» превысило 95 тыс. пользователей. Благодаря нативной механике, реклама органично вписалась в пользовательский опыт и помогла бренду выстроить коммуникацию с новой аудиторией.

Как будет развиваться реклама в геосервисах

Бренды все чаще используют решения с привязкой к локации, чтобы быть ближе к потребителям и отвечать на их индивидуальные потребности. Это часть общего тренда на персонализацию, который затронет и сами геосервисы.

Как будут развиваться геосервисы в ближайшие годы и как это изменит способы продвижения?

1. Гиперлокальная персонализация

Карты и навигационные сервисы будут все точнее адаптироваться под интересы пользователей с помощью ИИ. Например, система сможет предлагать не просто ближайшие рестораны, а именно те, что соответствуют вкусовым предпочтениям человека на основе его истории заказов, посещений, лайков и поисковых запросов. Это значит, что рекомендации будут еще точнее, а каждое рекламное взаимодействие станет эффективнее.

2. Геомедиа

Карты уже перестали быть простым инструментом для навигации — это каталог заведений, поисковик, мини-соцсеть, и даже дневник с воспоминаниями. Будущее карт — органичное соединение всех функций в экосистему, которая сможет превратиться в особое медиа и побороться за внимание пользователей с классическими развлекательными платформами.

3. Геймификация опыта

В условиях конкуренции геосервисы и геосоциальные приложения могут активнее внедрять игровые механики — на это влияет и увеличение пользователей поколения Z, с детства привыкших к геймификации рутины. Для рекламодателей игровые инструменты — еще один способ привлечь клиентов. Например, бренды смогут предлагать бонусы и скидки за посещение определенных мест и выполнение квестов, как это делали Pokemon GO, Monster Hunter Now и другие AR-игры.