МТС AdTech внедрила ИИ-маркетолога для запуска рекламных кампаний

Рекламная вертикаль МТС — МТС AdTech — представила ИИ-маркетолога — диалогового агента на платформе «МТС Маркетолог». Инструмент предназначен для малого и среднего бизнеса и позволяет запускать рекламные кампании в SMS/MMS и Telegram. Об этом Sostav сообщили в компании.

Новый инструмент объединяет несколько ранее запущенных решений на базе искусственного интеллекта. Ранее пользователи платформы работали с отдельными сервисами — ИИ-автором, ИИ-таргетологом и ИИ-модератором, каждый из которых отвечал за отдельный этап подготовки рекламы. Диалоговый агент интегрирует эти функции в одном интерфейсе.

Как уточнили в МТС AdTech, алгоритмы системы обучены на базе более чем 200 тыс. рекламных кампаний, структурированных по отрасли, тематике и целям продвижения. При формировании кампании агент подбирает семантически близкие примеры с высоким показателем кликабельности и использует их для генерации текста и выбора аудитории. Для действующих клиентов также учитывается статистика их предыдущих кампаний.

В начале работы ИИ-агент предлагает описать продукт или указать ссылку на сайт. Система анализирует содержание страницы и формирует основу кампании, после чего может запросить дополнительные параметры — цели продвижения, географию, целевую аудиторию и ключевые преимущества продукта. По итогам диалога пользователь получает готовую рекламную кампанию с текстом объявления, выбранной аудиторией, географией размещения и бюджетом. При необходимости параметры можно изменить вручную.

Роман Максимов, директор по продукту «МТС Маркетолог»: ИИ-агент — это переход от автоматизации отдельных задач к полноценной агентности. Мы долго шли к этому: сначала научили платформу писать тексты, потом — подбирать аудиторию и проверять материалы. Теперь все это объединено в одном диалоге, где предпринимателю достаточно просто рассказать о своем продукте как в поисковом запросе или на интервью. Никаких настроек, никаких специальных знаний. Мы считаем, что именно так и должна работать реклама для малого и среднего бизнеса. Это новый стандарт не только для нас, но и для рекламной индустрии.

Функционал ИИ-агента предоставляется бесплатно на платформе «МТС Маркетолог», а оплата взимается только за размещение рекламы. Обновление будет доступно всем пользователям платформы — как физическим, так и юридическим лицам.

По данным компании, к началу 2026 года около половины рекламных кампаний на платформе запускается с использованием инструментов искусственного интеллекта. Первый такой инструмент появился в декабре 2024 года, когда был представлен ИИ-модератор для проверки рекламных текстов, затем в 2025 году были добавлены сервисы генерации текста и подбора аудитории.