GEO без бюджета: как заработать доверие ИИ через публикации в СМИ

За последний год GEO (Generative Engine Optimization) стал одной из самых обсуждаемых тем в маркетинге. Компании стремятся попасть не только в выдачу Google или «Яндекса», но и в ответы ChatGPT, Claude и Gemini. Появились ИИ-аудиты, сервисы мониторинга и даже отдельные GEO-бюджеты. Однако исследования последних месяцев показывают неожиданную закономерность: генеративные модели нельзя «купить» теми же инструментами, что классический поиск.

Для ИИ важнее не объем инвестиций в оптимизацию, а уровень доверия, сформированный независимыми источниками. Именно это открывает новые возможности для компаний, которые не готовы конкурировать с крупными игроками размером маркетингового бюджета. О том, как устроен этот механизм и что можно сделать для GEO-видимости без большого бюджета, Sostav рассказала Кристина Воробьева, основательница коммуникационного агентства Sparrow PR.

Почему ИИ видит бренд иначе, чем поисковая система

Согласно исследованию международной PR-платформы Muck Rack, около 82% источников, на которые ссылаются ChatGPT, Claude и Gemini, относятся к earned media — независимым СМИ, профессиональным площадкам и другим органическим источникам.

Это связано с тем, что современные большие языковые модели обучаются оценивать информацию по принципу взаимного подтверждения (corroboration). Если один и тот же факт независимо повторяется в СМИ, исследованиях, профессиональных блогах и других авторитетных источниках, вероятность того, что модель сочтет его достоверным, возрастает.

SEO по-прежнему остается фундаментом, но теперь ему необходим второй слой — внешняя экспертная репутация. Если раньше можно было оптимизировать собственный сайт, то сегодня этого уже недостаточно. Для генеративных моделей важно, существует ли бренд за пределами собственных каналов коммуникации.

Именно поэтому перед запуском SEO- или GEO-оптимизации важно не только привести в соответствие информацию на собственных площадках, но и обеспечить базовую видимость бренда во внешних источниках: СМИ, отраслевых блогах, подкастах, рейтингах и профессиональных сообществах.

Почему публикация без ссылки все равно работает для ИИ

Многие годы главной претензией маркетологов к PR-статьям было отсутствие обратных ссылок. Если публикация не вела на сайт компании, ее ценность для SEO считалась ограниченной.

Генеративные модели работают иначе. Даже публикация без ссылки может стать значимым сигналом для ИИ, если она содержит название бренда, имя эксперта, описание его компетенций и последовательно раскрывает тему. Для модели важна не ссылка как технический элемент, а сам факт того, что независимый источник подтверждает существование эксперта и его экспертизу.

Это подтверждают и исследования. Специалисты Ahrefs, проанализировав более 75 тыс. брендов, обнаружили, что упоминания бренда коррелируют с видимостью в ИИ почти втрое сильнее, чем количество обратных ссылок. Причем упоминания без ссылок оказываются практически столь же полезными, как и публикации со ссылками. Похожие выводы сделали исследователи Университета Торонто, обнаружив систематическое предпочтение генеративных моделей в пользу независимых редакционных материалов.

Другими словами, генеративный поиск начинает оценивать не столько техническую оптимизацию, сколько репутацию информации. Большие языковые модели не ранжируют страницы. Они синтезируют ответы из источников, которым научились доверять, а это доверие формируется почти исключительно за пределами собственного сайта бренда.

Как генеративный поиск меняет экономику маркетинга

Возможно, самое важное изменение связано не с алгоритмами, а с распределением бюджетов. Традиционный поиск превратился в соревнование ресурсов. Конкурировать за первые позиции становится все дороже, растет стоимость рекламы, увеличиваются требования к SEO.

В генеративном поиске механизм другой. Небольшая компания может оказаться в одном ответе ИИ рядом с крупнейшими игроками рынка, если ее эксперты регулярно публикуются в авторитетных изданиях, дают комментарии журналистам и формируют последовательную экспертную повестку. Масштаб бизнеса по-прежнему имеет значение, но впервые за долгое время качество экспертной репутации начинает конкурировать с объемом маркетинговых инвестиций.

Доверие нельзя купить рекламными размещениями, его можно только последовательно выстраивать. Поэтому GEO сегодня — не отдельная технология, а продолжение системной работы PR-, диджитал- и SEO-подразделений и агентств.

Ниже собраны рекомендации, как усилить эффект от органической PR-статьи для ИИ-выдачи.

Как усилить эффект от PR-публикации и превратить ее в GEO-актив

Разовая публикация редко меняет информационное поле вокруг бренда. Генеративные модели оценивают не отдельный материал, а совокупность независимых сигналов, подтверждающих одни и те же факты. Поэтому задача PR сегодня — не просто добиться выхода статьи, а создать вокруг нее экосистему достоверных источников.

Зеркальная статья на сайте. Сразу после выхода материала в СМИ эффективно продолжить тему, разместив статью на корпоративном сайте. Это может быть статья в разделе «Новости», «Блог» или «СМИ о нас». Важно не копировать текст полностью, а развить тему, дополнив ее исследованиями, кейсами, статистикой и ответами на частые вопросы. Такой материал становится мостом между публикацией в СМИ и вашим сайтом. Исследование Princeton University показало, что страницы с экспертными цитатами, статистикой и развернутыми объяснениями повышают вероятность появления материала в ответах ИИ на 30−43%.

Создание информационного шлейфа. Посты в соцсетях, публикации в профессиональных сообществах, интервью, выступления и репосты формируют для ИИ несколько независимых подтверждений одной и той же информации. Именно повторяемость становится сигналом достоверности. Вышеупомянутое исследование Университета Торонто подтверждает: генеративные модели системно предпочитают независимые издания сайтам брендов вне зависимости от отрасли, языка запроса и формулировки вопроса. Например, в категории программного обеспечения Google ссылался на сайты компаний в 43,7% случаев, тогда как ИИ-системы брали 72,7% источников из независимых изданий и лишь 26,7% — с сайта бренда.

Единообразие сообщений бренда для всех каналов. Одна из самых распространенных ошибок — разное позиционирование на разных площадках. На сайте компания пишет одно, в СМИ говорит другое, в социальных сетях — третье. Для алгоритмов это информационный шум. Определите три-пять ключевых сообщений и последовательно используйте их везде: от статьи в блоге на сайте до публикаций в СМИ.

Персональный бренд как фактор GEO

В эпоху генеративного поиска эксперт становится таким же важным цифровым активом, как и корпоративный бренд. Когда имя эксперта регулярно появляется рядом с определенной темой и названием компании, формируется устойчивая ассоциация между человеком, брендом и областью компетенции, поэтому интервью основателей и экспертные колонки работают значительно дольше, чем новостной пресс-релиз. Это подтверждается количественно: анализ SaaS-платформы для SEO Semrush показал, что сигналы E-E-A-T (опыт, экспертность и авторитетность автора) оказались вторым по силе предиктором цитирования ИИ-системами, уступив только ясности и структуре самого ответа.

Почему GEO требует согласованной коммуникации

Ни персональный бренд, ни публикации в СМИ, ни корпоративный сайт сами по себе не обеспечивают высокую видимость для ИИ. Они работают как часть единой информационной экосистемы, где каждый источник подтверждает остальные. Согласно вышеупомянутому исследованию Semrush, компании с интегрированной коммуникационной стратегией показывают лучшие результаты в ИИ-поиске, тогда как разрозненные каналы создают слабые и противоречивые сигналы.

Поэтому перед запуском GEO-активностей стоит проверить несколько базовых вещей:

информация о компании одинакова на всех площадках;

бренд регулярно упоминается в независимых СМИ;

эксперты публикуют колонки и дают комментарии;

публикации получают продолжение в собственных каналах и профессиональных сообществах;

корпоративный сайт отвечает на ключевые вопросы аудитории;

компания системно развивает публичную экспертизу своих специалистов.

Доверие как главный фактор видимости

Генеративные модели не определяют, кому доверять. Они лишь агрегируют доверие, уже сформированное СМИ, экспертами, профессиональными сообществами и другими независимыми источниками.

Именно поэтому компании, которые сегодня системно инвестируют в качественные публикации, экспертные комментарии, исследования и долгосрочные отношения со СМИ, получают преимущество не только в медиаполе, но и в ответах ИИ.

Если эпоха SEO научила бизнес бороться за место в поисковой выдаче, то эпоха GEO заставляет бороться за место внутри самого ответа. И выигрывает не тот, у кого самый большой бюджет, а тот, кто сумел последовательно заработать доверие независимых источников.

Для бизнеса это означает смену приоритетов. Видимость в генеративном поиске уже нельзя обеспечить только технической оптимизацией или рекламными кампаниями. Она становится результатом согласованной работы PR, SEO, контент-маркетинга.

GEO — это не новый инструмент продвижения, а новый способ оценивать эффективность коммуникаций. Если раньше успех измерялся количеством переходов и позицией в поисковой выдаче, то теперь все чаще тем, рекомендует ли искусственный интеллект компанию пользователю и считает ли ее заслуживающим доверия источником.