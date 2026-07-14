Genius Group и ADPLAY запускают Premium Ads — платформу премиальной цифровой рекламы

Genius Group и ADPLAY объявляют о запуске Premium Ads — платформы премиальной цифровой рекламы нового поколения. Платформа объединяет качественный рекламный инвентарь, эксклюзивные форматы повышенной заметности, технологии для более точного таргетинга, собственную систему оценки качества площадок и модуль измерения внимания Attention AI.

Premium Ads разработана как ответ на главный вызов современной цифровой рекламы: сегодня брендам недостаточно просто получить охват. Все большую ценность приобретает доказуемый рекламный контакт — когда сообщение размещается в заметном формате, появляется в релевантном контексте, демонстрируется на проверенной площадке и позволяет оценить, действительно ли реклама была увидена, привлекла внимание и вовлекла пользователя.

В Genius Group и ADPLAY подчеркивают: слово премиум в названии сети не сводится к дорогому инвентарю или аудитории с высоким доходом. В данном случае премиум — это качество рекламного контакта. То есть совокупность факторов: безопасная среда размещения, низкий рекламный шум, релевантный контекст, заметный формат, реальное время контакта с креативом и возможность оценить этот контакт в цифрах.

За последние годы рынок цифровой рекламы прошел несколько этапов. Сначала рекламодатели покупали площадки и места размещения. Затем — аудитории, данные и алгоритмы. Сегодня следующим предметом конкуренции становится внимание человека.

Этот сдвиг уже зафиксирован в международной практике. В 2024 году IAB в документе Attention Measurement Explainer предложил рассматривать внимание через две группы сигналов: exposure signals (сигналы фактического контакта с рекламой: время в зоне видимости, доля экрана, досмотр видео, наличие звука) и engagement signals (сигналы вовлечения пользователя: скролл, наведение, клик, запуск или пауза видео и другие действия). В 2025 году IAB Europe обновил Guide to Attention in Digital Advertising, а IAB совместно с MRC выпустили Attention Measurement Guidelines Version 1.0. В этих документах внимание описывается не как самостоятельная outcome metric (метрика конечного бизнес-результата), а как дополнительный слой оценки качества контакта поверх стандартных delivery metrics (метрик доставки рекламы: показов, охвата, частоты и базовой видимости).

Международный рынок уже находится в стадии формализации экономики внимания: отраслевые организации описывают методологии, вводят требования к прозрачности измерений и связывают attention-метрики с brand lift (ростом бренд-показателей), sales lift (приростом продаж) и другими бизнес-метриками. В России этот подход пока остается редкой практикой: отдельные компании тестируют измерение внимания, но единый рыночный стандарт и массовая культура работы с такими метриками еще не сформированы. Premium Ads стремится занять эту позицию одним из первых и предложить рынку понятный, прикладной язык оценки качества рекламного контакта.

Геннадий Нагорнов, CEO Genius Group и Premium Ads: Мы запускаем Premium Ads в момент, когда само понятие качественного показа в диджитал-рекламе требует переосмысления. Долгое время премиум связывали прежде всего со статусом площадки, ценой инвентаря или высокодоходным профилем аудитории. Но сегодня этого недостаточно. Для бренда важен не только факт размещения, но и качество контакта: был ли креатив действительно заметен, в каком контексте он появился, сколько времени пользователь находился с ним во взаимодействии и можно ли это подтвердить данными. В Premium Ads мы вкладываем в термин премиум именно этот смысл — безопасная среда, форматы повышенной заметности, эффективный аудиторный таргетинг, контроль качества площадок и прозрачные attention-метрики. Мы хотим, чтобы на российском рынке премиальная медийная реклама оценивалась не только по охвату и стоимости инвентаря, но и по качеству внимания, которое получает бренд.

В линейку Premium Ads входят три формата: Sticky Branding, Vertical Video и Premium Bar. Sticky Branding — уникальный для российского рынка формат, который помогает бренду сохранять визуальный контакт с пользователем во время потребления контента. В отличие от стандартных размещений, которые быстро исчезают из зоны видимости при скролле, Sticky Branding остается заметным и работает на длительность контакта, узнаваемость и внимание к рекламному сообщению. Формат защищен патентом. Отдельное направление Premium Ads — вертикальное видео: сеть заявляет о развитии первой в России рекламной сети с фокусом на вертикальные видео форматы для mobile-first аудитории.

Одним из первых рекламодателей, протестировавших возможности Premium Ads, стала «Газпром нефть». Компания использовала Sticky Branding для продвижения социального мультимедийного проекта «Родной Север» в рамках ПМЭФ 2026.

Задачей кампании было обеспечить максимально заметное присутствие бренда в один из самых конкурентных информационных периодов года. По итогам размещения кампания показала 0,69% CTR, 97% видимость, 85% ATR (Attention Through Rate). Посещение лендинга проекта превысило 100 тыс. пользователей против 54 тыс. годом ранее.

Для контентных, имиджевых и репутационных проектов такие показатели особенно важны: здесь эффективность не всегда сводится к прямому перформанс-действию. Важнее понять, был ли контакт заметным, сопровождал ли он потребление контента и возникал ли у пользователя реальный шанс запомнить сообщение бренда.

Сергей Голубцов, начальник отдела продвижения корпоративного бренда, Управление маркетинговых коммуникаций, Департамент корпоративных коммуникаций и регионального развития «Газпром нефти». Для нас было важно успешно запустить новый мультимедийный проект и обеспечить ему заметное присутствие в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — одного из самых конкурентных информационных событий года. Поэтому при выборе инструментов продвижения мы сделали ставку на нестандартный формат Sticky Branding: он обеспечивает высокую видимость, заметность рекламного сообщения и размещение в качественном медиа контексте. Для контентного проекта такие показатели особенно важны, потому что эффективность здесь определяется не только охватом, но и тем, насколько аудитория действительно заметила креатив и проявила интерес к проекту.

Premium Ads по умолчанию подключает измерение экономики внимания для всех рекламных кампаний в своей рекламной сети. Для рекламодателей этот слой аналитики доступен бесплатно. В отчетности фиксируются не только стандартные медийные показатели, но и attention-метрики: видимость, время контакта, средняя MRC-сессия, вовлечение, замедление скролла, индекс внимания и ATR — Attention Through Rate.

ATR — новая метрика, которую Premium Ads вводит в практику российского рынка. Она показывает, какую долю активной измеряемой сессии рекламный креатив находился в зоне видимости пользователя. Если CTR фиксирует действие после контакта, то ATR оценивает качество самого контакта: насколько долго реклама оставалась заметной, сопровождала потребление контента и удерживала присутствие бренда в поле внимания аудитории.

Для демонстрации подхода Premium Ads запустил виджет экономики внимания Attention AI. Он показывает в реальном времени, как меняются показатели внимания при чтении материала и взаимодействии с рекламным форматом. Протестировать работу виджета можно на сайте Premium Ads.

За работу с аудиториями в Premium Ads отвечает обновленная платформа Genius Audience Intelligence. Это не классический таргетинг только по социально-демографическим признакам или интересам, а система выбора аудитории, контекста и момента для качественного рекламного контакта. Genius AI анализирует пользовательские сегменты, потребляемый контент, категорийное намерение, качество площадки, рекламное окружение и последующие attention-сигналы, чтобы определить, где и когда сообщение бренда будет наиболее уместным и заметным.

Для разных категорий — недвижимость, авто, финансы, фешен, путешествия, технологии, лайфстайл — система формирует собственные таксономии сигналов и помогает отделять случайный интерес от устойчивого намерения. Такой подход позволяет рекламодателю работать не с абстрактной аудиторией, а с объяснимыми сегментами: пользователями, которые находятся в релевантном информационном поле, взаимодействуют с подходящим контентом и попадают в контекст, где рекламное сообщение имеет больше шансов получить внимание.

Отдельное внимание Premium Ads уделяет качеству инвентаря. Команда развивает собственную систему скоринга площадок, чтобы снижать долю некачественного размещения и защищать рекламодателей от «площадок-призраков», где формально есть показы, но нет реального внимания аудитории. В скоринге учитываются происхождение и структура трафика, возраст домена, регулярность появления нового контента, редакционная политика, качество рекламного окружения, тематическая специализация площадки и дополнительные признаки надежности.

В ADPLAY отмечают, что Premium Ads создавалась как альтернатива подходу, при котором основой медийной закупки остаются объем показов и классические метрики, не всегда отвечающие на главный вопрос бренда: была ли реклама реально заметной и могла ли она запомниться пользователю.

Вячеслав Бузин, генеральный директор ADPLAY и COO Premium Ads: На протяжении многих лет рынок шел по пути максимизации количества рекламных показов. Мы сознательно выбрали другой подход. Premium Ads строится вокруг ограниченного количества качественных размещений и площадок, которые эффективно работают на задачи бренда. Для нас важно не просто показать рекламу пользователю, а создать условия, при которых рекламное сообщение получает наивысший шанс быть замеченным, воспринятым и запомненным. Мы убеждены, что в ближайшие годы все больше рекламодателей будут оценивать медийную рекламу не только через стоимость контакта, а через качество полученного внимания.

В ближайшее время команда Premium Ads планирует расширять линейку форматов, развивать Attention AI, добавлять новые сегменты в Audience Intelligence, подключать дополнительные качественные площадки и усиливать систему скоринга инвентаря.

Premium Ads, включая рекламные форматы, измерение экономики внимания и технологические решения по скорингу инвентаря, эксклюзивно доступны через ООО «Рекламная платформа», ООО «ЭДПЛЕЙ» и ООО «ГИМП».