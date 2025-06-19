Геймификация для Next Gen: какие игры привлекают молодую аудиторию

Про геймификацию как тренд в 2025 году не писал только ленивый — она уже давно стала неотъемлемой частью маркетинга, образования и цифровых продуктов. Все знают, что игры вовлекают, удерживают и формируют лояльность, особенно когда речь идет о поколениях зумеров и альфа. Но что именно сегодня цепляет эту аудиторию? Команда VOVA family, part of JAMI LUP, провела исследование и поделилась с Sostav актуальными инсайтами: какие жанры игр действительно увлекают самых молодых пользователей и почему.

Цифры в цифре

По данным исследования Livewire, представители Next Gen (поколение альфа и поколение зумеров вместе взятые) наслаждаются брендированными моментами в виртуальной среде почти на 20% больше, чем миллениалы. При этом интерактивный опыт (65%) и впечатления от геймплея (69%) усиливаются благодаря персонажам, скинам, построению миров, интерактивным рекламным щитам, объектам внутри вселенной, вознаграждениям и многому другому.

Александр Кадыкеев, CEO VOVA family, part of JAMI LUP: Самая популярная игровая платформа сейчас — это Roblox. Сегодня около 60% ее пользователей — старше 13 лет. Еще несколько лет назад разработчики ориентировались в основном на младших школьников (6−12 лет). Но зумеры выросли, а поколение альфа — уже другие дети, которые по ощущениям взрослеют еще быстрее первых. Тем не менее 39,1% пользователей все еще младше 13 лет — Roblox не потерял своей привлекательности для детей. Он просто повзрослел вместе со своей аудиторией. Такое случается редко: большинство платформ либо «стареют» и теряют детей, либо остаются нишевыми и неинтересными для взрослых. Roblox умудряется удерживать всех. Это одна из немногих экосистем, где и 10-летний, и 18-летний могут играть ежедневно — но по разным причинам.

Однако разница все-таки есть. Представители поколения альфа значительно чаще совершают покупки после того, как видят бренд в игровом пространстве, чем представители более старших поколений. Они также наиболее преданы виртуальным мирам: 70% представителей поколения альфа погружаются в них не менее 4−5 раз в неделю, в то время как представители поколения зумеров в своих ежедневных привычках больше похожи на миллениалов.

В совокупности представители поколения альфа и поколения зумеров все больше принимают бренды в интерактивных моментах и вокруг них: поколение зумеров с самого начала сталкивается с рекламой внутри цифровых вселенных, зумеры же стали свидетелями пересечения медиа и технологий.

Артем Козловский, CPO VOVA family, part of JAMI LUP: Хотя видео по-прежнему остается королем, аудитория Next Gen уже не играет просто ради игры. Им нужна постоянная социальная связь и, по мере взросления, конкуренция. Бренды желают вывести эту социальную связь из игры в свой цифровой мир. Миллениалы же, наоборот, играют ради игры.

Конкуренция диктует свои правила игры

VOVA family, part of JAMI LUP, проанализировали 200 самых популярных игр в Roblox, чтобы понять, какие жанры действительно захватывают внимание игроков в возрасте 7−17 лет. Изучив широкий спектр проектов, мы собрали данные, которые отражают реальные предпочтения сообщества — от аниме-экшена до симуляторов ухода за питомцами. Получившаяся картина ярко демонстрирует, как изменилась экосистема Roblox и какие игры формируют ее сегодня. В этой статье — про топ-20 самых главных хитов игр в Roblox.

Anime (16,2%)

Игры в жанре аниме — уверенный лидер. Это отражает огромную популярность японской культуры и анимации среди молодежи по всему миру. Такие игры часто вдохновлены известными франшизами (например, Naruto, Dragon Ball, One Piece) и предлагают сражения, прокачку персонажей и уникальные способности.

Кейс: Blox Fruits — аниме-экшен в Roblox с миллиардами посещений

Игра в жанре аниме на платформе Roblox — Blox Fruits, проект, вдохновленный вселенной One Piece. С момента запуска игра набрала более 20 млрд визитов, став одной из самых популярных на платформе.

Почему это сработало:

Тематика: игроки становятся пиратами или морскими бойцами, прокачивают уникальные «дьявольские фрукты» (способности), исследуют моря и сражаются с боссами — все это напрямую отсылает к механикам и сюжету One Piece.

игроки становятся пиратами или морскими бойцами, прокачивают уникальные «дьявольские фрукты» (способности), исследуют моря и сражаются с боссами — все это напрямую отсылает к механикам и сюжету One Piece. Глубокая RPG-система: развитие персонажа, выбор фракций, дерево навыков и внутриигровая экономика создают геймплей с долгим «сроком службы».

развитие персонажа, выбор фракций, дерево навыков и внутриигровая экономика создают геймплей с долгим «сроком службы». PvP и кооперация: игра поощряет как совместные миссии, так и битвы между пользователями, что делает ее особенно привлекательной для подростков.

игра поощряет как совместные миссии, так и битвы между пользователями, что делает ее особенно привлекательной для подростков. Blox Fruits — отличный пример того, как аниме-жанр не просто копирует внешний стиль, а встраивает ключевые культурные и геймплейные элементы, делая игру глубокой, вовлекающей и массово популярной.

Collecting (16,2%)

На равных с аниме идут игры с элементами коллекционирования. Это может быть сбор предметов, питомцев, редких скинов и т. д. Подобные механики особенно вовлекают за счет «охоты» за уникальными или ценными объектами, что перекликается с геймплейными петлями вроде gacha.

Кейс: Pet Simulator X — коллекционирование как основа вовлечения

Одной из самых успешных игр с механикой коллекционирования в Roblox стала Pet Simulator X. Эта игра предлагает игрокам собирать и прокачивать множество уникальных питомцев — от простых кошек и собак до мифических драконов и фантастических существ.

Почему это работает:

Механика gacha: игроки открывают яйца, не зная, какой питомец попадется — уникальные и легендарные экземпляры выпадают с низкой вероятностью, что делает процесс открытия особенно захватывающим.

игроки открывают яйца, не зная, какой питомец попадется — уникальные и легендарные экземпляры выпадают с низкой вероятностью, что делает процесс открытия особенно захватывающим. Редкость = статус: чем эксклюзивнее питомец, тем выше его ценность на внутреннем рынке. Это стимулирует обмен, трейды и постоянный интерес к обновлениям.

чем эксклюзивнее питомец, тем выше его ценность на внутреннем рынке. Это стимулирует обмен, трейды и постоянный интерес к обновлениям. Регулярный контент: разработчики регулярно добавляют новые коллекции питомцев, зоны и события, что поддерживает интерес даже у «ветеранов» игры.

разработчики регулярно добавляют новые коллекции питомцев, зоны и события, что поддерживает интерес даже у «ветеранов» игры. Массовая вовлеченность: игра собрала более 8 млрд визитов и остается одним из хедлайнеров Roblox-платформы.

Pet Simulator X доказывает, что геймплей, построенный вокруг сбора и коллекционирования, может быть не менее захватывающим, чем экшен или сюжет. Он дает игрокам долгосрочные цели, чувство прогресса и элемент соревновательности — все это делает жанр Collecting таким популярным.

Pet Care (11,8%)

Забота о питомцах — жанр, начавший набирать известность с бумом Adopt Me! Игры этого направления строятся на социализации, уходе, кастомизации и часто включают элементы торговли между игроками.

Кейс: Adopt Me! x Barbie — брендированная интеграция в жанре Pet Care

Жанр заботы о питомцах обрел массовую популярность благодаря игре Adopt Me!, которая собрала более 34 млрд визитов. В центре внимания — воспитание питомцев, социальное взаимодействие, кастомизация домов и персонажей, а также активная торговля между игроками. Пример бренд-коллаборации в этом жанре — сотрудничество Adopt Me! с Barbie. Пользователи устраивали виртуальные «домашние вечеринки», показывая питомцев и интерьеры, оформленные в стиле Barbie.

Почему это сработало:

Аудитория жанра Pet Care — в основном девочки и подростки, что идеально совпало с целевой аудиторией Barbie.

— в основном девочки и подростки, что идеально совпало с целевой аудиторией Barbie. Элемент коллекционирования (ограниченные питомцы и предметы) усилил вовлечение и мотивацию зайти в игру именно в период ивента.

Этот кейс показывает, как бренд может не просто «показаться» в Roblox, а встроиться в повседневную игровую активность аудитории. В жанре Pet Care особенно важна эмоциональная привязанность — и это делает его идеальной средой для брендов, ориентированных на семью, заботу и стиль.

RPG (8,8%)

Ролевые игры — классика, которая всегда в моде. Здесь пользователи могут примерять на себя разные роли, развивать персонажей, выполнять задания и участвовать в сюжетных линиях. Это один из самых гибких и глубоких жанров на платформе.

Roblox x Netflix — Stranger Things: Starcourt Mall (RPG-опыт в узнаваемой вселенной)

Отличный пример использования RPG-механик в брендированной среде — проект Stranger Things: Starcourt Mall, созданный совместно Netflix и Roblox. Игроки выбирали роли (например, сотрудник кафе-мороженого Scoops Ahoy или охранник), выполняли задания и взаимодействовали с персонажами сериала. Был встроен сюжетный квест, основанный на атмосфере сериала, с элементами тайны, исследования и общения. Пользователи могли кастомизировать аватары в стиле 80-х и открывать уникальные внутриигровые предметы, связанные с шоу.

Почему это сработало:

Глубокое погружение во вселенную бренда: игроки не просто «наблюдали» за Stranger Things, а фактически становились ее частью.

игроки не просто «наблюдали» за Stranger Things, а фактически становились ее частью. Интерактивный сторителлинг: механики RPG позволили развивать историю и вовлекать аудиторию на более эмоциональном уровне.

механики RPG позволили развивать историю и вовлекать аудиторию на более эмоциональном уровне. Ролевая механика = высокая вовлеченность: пользователи возвращались снова и снова, чтобы пройти дополнительные миссии и исследовать мир.

Netflix через этот кейс использовал RPG-жанр как полноценную платформу для построения связи между брендом и фанатским сообществом.

Fighting (8,8%)

Бои и сражения — еще один устойчиво популярный формат. Игры могут быть как простыми PvP-аренами, так и более комплексными экшенами с системой прокачки.

Кейс: The Strongest Battlegrounds — PvP-арена с суперспособностями

The Strongest Battlegrounds — одна из самых быстрорастущих PvP-игр на платформе Roblox, набравшая десятки миллионов визитов. Она представляет собой механику файтинга: игроки выбирают уникальные умения (например, телекинез, огненные шары, ускорение) и сражаются на аренах, чтобы доказать, кто сильнее.

Почему это сработало:

Быстрый вход: игрок может сразу выбрать способность и прыгнуть в бой — минимум ожиданий, максимум действий.

игрок может сразу выбрать способность и прыгнуть в бой — минимум ожиданий, максимум действий. Реиграбельность через прокачку: умения можно развивать, открывать новые и комбинировать их, что удерживает интерес на протяжении долгого времени.

умения можно развивать, открывать новые и комбинировать их, что удерживает интерес на протяжении долгого времени. Соревновательная динамика: наличие рейтингов, PvP-битв и постоянного чувства вызова делает мир особенно привлекательным для подростковой аудитории.

наличие рейтингов, PvP-битв и постоянного чувства вызова делает мир особенно привлекательным для подростковой аудитории. Стилистика супергероев: вдохновение Marvel, DC и аниме делает способности визуально эффектными и узнаваемыми.

The Strongest Battlegrounds — пример того, как жанр Fighting в Roblox может объединять простоту входа и глубину геймплея, создавая захватывающий и конкурентный опыт для широкой аудитории.

Tower Defense (5,9%)

Tower Defense — жанр, в котором игроки защищают ключевую цель (чаще всего башню или базу) от волн врагов, размещая защитные объекты — будь то башни, NPC или другие боевые юниты. Легкий по механике, но затягивающий формат, который сочетает стратегию, планирование и постоянное напряжение.

Кейс: Roblox x SpongeBob SquarePants — Tower Defense Simulator (Nickelodeon Crossover Event)

Tower Defense Simulator — одна из самых популярных игр жанра на платформе Roblox, и в 2021 году она сделала коллаборацию с Nickelodeon, запустив тематическое событие по мотивам SpongeBob SquarePants. В Roblox провели ивент с уникальной картой Bikini Bottom, где игроки защищали подводный город от волн «морских мутантов» и персонажей-антигероев. Особое внимание привлекли эксклюзивные «башни» и скины в стиле героев мультфильма: «башня»-Крабс, «башня» — Спанч Боб с бургерами и др.

Почему это сработало:

Бренд отлично вписался в мультяшный визуал Roblox.

Сочетание геймплея Tower Defense с ностальгическим брендом усилило интерес как у младшей, так и у подростковой аудитории.

Nickelodeon получил способ мягко и весело активировать фан-базу в интерактивной форме.

Остальные жанры (по 2,9%) включают:

Shooter — шутеры от первого или третьего лица.

Fashion Show — игры о моде и дефиле.

Tycoon — экономические симуляторы.

Mini Games — сборники коротких заданий и челленджей.

Life — симуляторы повседневной жизни.

Заключение

Исследование VOVA family, part of JAMI LUP, ясно показывает: для поколений зумеров и альфа игры — не просто развлечение, а полноценный формат социализации, самовыражения и взаимодействия с брендами. Они не играют ради баллов — они играют ради опыта, статуса, коллекций, эмоций и истории.

Артем Козловский, CPO VOVA family, part of JAMI LUP: Поколение Next Gen растет в мире, где реальность и виртуальность уже неразделимы. А значит, именно в виртуальных пространствах сегодня строится реальное доверие. Игровые форматы — это не просто инструмент вовлечения, а новая основа цифровой лояльности. И те бренды, кто поймет это раньше других, получат не только внимание, но и любовь самой требовательной аудитории в истории.

Игровые жанры, будь то аниме-экшены, симуляторы ухода за питомцами или PvP-шутеры, становятся универсальным языком общения между брендами и молодежной аудиторией. Главное условие — быть уместным, вовлекающим и адаптированным к культурному контексту игроков. Roblox при этом остается самой перспективной средой для подобных интеграций, позволяя брендам стать частью игрового мира, а не просто размещаться в нем.