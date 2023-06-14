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14.06.2023 в 17:10

«Газпром-Медиа Холдинг» и АКАР запустили обучающий проект для малого и среднего бизнеса

Предпринимателей обучат продвижению своих товаров, брендингу и медиапланированию

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«Газпром-Медиа Холдинг», Корпорация МСП и АКАР объявили о запуске обучающего проекта по продвижению для малого и среднего бизнеса. Об этом стало известно во время Петербургского международного экономического форума — 2023.

Проект будет ориентирован на владельцев предприятий и их маркетологов, молодых предпринимателей, самозанятых и всех заинтересованных в развитии своих бизнес-возможностей и поиске новых инструментов для продвижения.

Один из частых запросов предпринимателей — помощь в поиске каналов продвижения, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Малый и средний бизнес в России способен создать востребованный продукт или услугу, но часто не знает, как о них сообщить потенциальному потребителю.

«Основная цель создаваемого курса — помочь предпринимателям разобраться с возможностями продвигать свой бизнес и его продукцию, понять, как использовать те или иные медиаканалы и рекламные инструменты для решения конкретных бизнес-задач», — рассказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Слушатели также узнают об основах медиапланирования, о построении бренда и создании креативов. В процессе обучения будут представлены экспертные интервью и разбор правовых аспектов рекламной деятельности.

«По данным аналитиков, 90% российских предпринимателей хотели бы получить новые знания и компетенции, которые могли бы использовать для развития бизнеса. Маркетинг и реклама входит в топ-3 ключевых направлений развития, которые интересны представителям малого и среднего бизнеса. Я рада, что проект, который мы инициировали, отвечает на запрос предпринимателей», — отметила заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса сейлз-хауса «Газпром-Медиа» Алина Ефимова.

Спикерами просветительского курса выступят эксперты сейлз-хауса «Газпром-Медиа», Корпорации МСП и АКАР. Своей экспертизой также поделятся представители рекламных агентств, юристы, бизнес-аналитики и действующие предприниматели.

«Уверен, что знания, полученные от ведущих экспертов отрасли, помогут многим компаниям занять свою нишу на рынке, расширить свое присутствие в необходимых каналах коммуникации и сформировать эффективную стратегию продвижения. АКАР как крупнейшая ассоциация специалистов рекламной индустрии рада быть частью данного проекта», — подчеркнул исполнительный директор ассоциации Валентин Смоляков.

Инициаторы проекта запустят его в течение 2023 года. Все материалы станут доступны на Цифровой платформе МСП.РФ, в разделе «Бизнес-обучение».

АКАР Реклама Газпром-Медиа Холдинг смп
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