Гай Фолконбридж покинет пост шефа бюро Reuters в России

Гай Фолконбридж 1 сентября 2026 года уйдет с поста шефа бюро Reuters в России. Он занимал эту должность на протяжении четырех лет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

У Фолконбриджа возникли разногласия с лондонским начальством из-за подхода к освещению событий, происходящих в России. Руководство предложило Фолконбриджу переехать в подразделение агентства в другой стране, он решил уволиться.

Конкурс на замещение должности шефа бюро Reuters в России пока не объявлен.

Ранее Фолконбридж работал в Bloomberg. В 2011−2022 годах он был руководителем бюро Reuters в Лондоне. Затем Фолконбриджа перевели работать в Москву.