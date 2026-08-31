Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях
Андрей Жаринов
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.08.2026 в 17:50

Гай Фолконбридж покинет пост шефа бюро Reuters в России

У него возникли разногласия с начальством из-за подхода к освещению событий в РФ

Гай Фолконбридж 1 сентября 2026 года уйдет с поста шефа бюро Reuters в России. Он занимал эту должность на протяжении четырех лет. Об этом пишет «Коммерсантъ».

У Фолконбриджа возникли разногласия с лондонским начальством из-за подхода к освещению событий, происходящих в России. Руководство предложило Фолконбриджу переехать в подразделение агентства в другой стране, он решил уволиться.

Конкурс на замещение должности шефа бюро Reuters в России пока не объявлен.

Ранее Фолконбридж работал в Bloomberg. В 2011−2022 годах он был руководителем бюро Reuters в Лондоне. Затем Фолконбриджа перевели работать в Москву.

Кадры Reuters
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.