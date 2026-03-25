Фрилансеры старше 45 лет укрепляют позиции на рынке проектной занятости

Доля регистраций фрилансеров старше 45 лет за последние 14 месяцев увеличилась с 6 до 8% от общего числа новых исполнителей. При этом их доля среди активных фрилансеров стабильно держится на уровне 18−19%. Таковы подсчеты аналитиков сервиса Solar Staff, специализирующегося на автоматизации работы с проектными исполнителями. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Авторы исследования отмечают, что такая динамика говорит о постепенном расширении участия специалистов старшего возраста в проектной занятости. Эта аудитория не только приходит в сегмент, но и закрепляется в нем.

«Мы видим устойчивый, но не взрывной рост. Специалисты 45+ чаще заходят во фриланс как в дополнительный источник дохода или более гибкий формат занятости, а не как в полную замену классической работы», — комментирует результаты исследования директор по коммуникациям Solar Staff Валерия Акыева.

Несмотря на рост числа фрилансеров старше 45, их среднемесячный доход в течение 2025 года и начала 2026 года составил около 28 тыс. руб., что на 33% ниже среднего показателя по всем исполнителям (42 тыс. руб.).

Разрыв в доходах аналитики связывают с более осторожной моделью работы: специалисты старшего возраста чаще выбирают задачи с фиксированной оплатой и понятным объемом, реже участвуют в конкурентных сегментах и не всегда масштабируют загрузку.

Среди фрилансеров 45+ женщины составляют около 70%, однако их доход почти в два раза ниже, чем у мужчин — 17 тыс. руб. против 34 тыс. руб. в среднем.

При этом, по словам Валерии Акыевой, гендерный разрыв в доходах в этой группе некорректно объяснять уровнем квалификации.

«Мы видим, что во многих случаях он связан с тем, как специалисты оценивают свою работу и выстраивают финансовые ожидания. Женщины в разных возрастных категориях чаще склонны занижать стоимость своих услуг, что напрямую влияет на итоговый доход. Это системная и накопленная проблема, связанная с карьерным опытом, переговорными практиками и общими рыночными паттернами, а не с качеством работы», — говорит эксперт.

Самыми востребованными направлениями для специалистов старшего возраста остаются копирайтинг, продажи, клиентский сервис, реклама, веб-поддержка, мерчендайзинг и консультационные услуги. Наиболее высокодоходные задачи включают проведение информационно-демонстрационных мероприятий (88,9 тыс. руб.), упаковка (51,4 тыс. руб.), онлайн-занятия и обучение (40,9 тыс. руб.), исходящие звонки / обзвоны (40,3 тыс. руб.), копирайтинг (39,8 тыс. руб.), корректуру текстов (34,5 тыс. руб.), расшифровку аудиозаписей (28,2 тыс. руб.), 3D-моделирование (25,3 тыс. руб.), создание иллюстраций (20,6 тыс. руб.).

«Если смотреть на структуру доходов, видно, что у специалистов 45+ лучше всего монетизируется либо накопленный опыт — например, в обучении и консультациях, — либо понятные прикладные навыки, где есть стабильный спрос. При этом в топе одновременно оказываются и высокомаржинальные задачи, и операционные роли: это говорит о том, что доход в этой группе чаще зависит не от индустрии, а от формата занятости и регулярности загрузки», — резюмирует Валерия Акыева.

Ранее аналитики сервиса «Авито.Работа» выяснили, что в 2025 году работодатели расширили наем кандидатов старше 45 лет на рабочие специальности. Число таких предложений увеличилось на 23%.