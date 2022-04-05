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05.04.2022 в 14:25

Danone может уйти с российского рынка (обновлено)

Ранее в компании заявляли, что не собираются уходить из России

UPD: Danone в России не планирует останавливать свою деятельность и уходить с рынка — об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

Французская компания Danone, производитель молочной продукции и других продуктов питания, может уйти из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

2 марта руководство Danone заявляло, что компания не собирается уходить с российского рынка. В компании подчеркнули, что безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса являются приоритетными задачами.

15 марта глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье объявил в эфире телеканала BFMTV, что французские компании остаются в России. Правительство Франции не давало рекомендаций уходить из страны, подчеркнул он.

Danone занимает 20 место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav. За 2020 год затраты компании на рекламу составили более 3 млрд руб. В России Danone работает с 1992 года. Компания представлена брендами Danone, Danissimo, «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Простоквашино», «Растишка», «Тёма» и другими.

Простоквашино Danone Даниссимо
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