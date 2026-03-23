Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

23.03.2026 в 14:30

ФПК начала продавать товары для животных в поездах

Новая категория доступна во всех составах и дополняет сервис «товаров в дорогу»

1

В поездах «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерняя структура РЖД) начали продавать товары для домашних животных. Новая категория включена в каталог «Товары в дорогу» и доступна пассажирам на всех маршрутах перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Расширение ассортимента направлено на повышение комфорта путешествий пассажиров, которые перевозят питомцев, отмечают в ФПК. В рамках новой линейки пассажиры могут приобрести пледы из микрофибры, а также лакомства для кошек и собак. Кроме того, в продаже представлены переноски, которые можно купить непосредственно в поезде при необходимости.

В скоростных поездах «Сапсан» доступны игрушки для животных, поводки со шлейками и другие аксессуары. В компании подчеркивают, что ассортимент будет обновляться с учетом спроса пассажиров.

Напомним, с 1 января 2025 года в силу вступили новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. В частности, разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе.

ФПК товары для животных
