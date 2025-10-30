Sostav.ru

30.10.2025 в 15:00

Forrester назвал 2026 год переломным для маркетинга

К 2028 году крупнейшие холдинги рассчитывают удвоить прибыль и сократить персонал

1

В 2026 году маркетологи уменьшат бюджеты на медийную рекламу на 30%, поскольку потребители мигрируют из открытого интернета на платформы с искусственным интеллектом и CTV. Этот тренд заставит бренды перенаправить инвестиции в подключенное ТВ, потоковое аудио и видео на платформах, пишет Marketing Interactive со ссылкой на отчет Forrester.

При этом растет интерес к офлайн-взаимодействию: 52% американских пользователей стремятся к личному общению с брендом, устав от цифрового контента.

Между тем, рост цен станет испытанием для лояльности к бренду. Поскольку компании используют ИИ для оптимизации цен в условиях давления пошлин и сокращения маржи, Forrester прогнозирует, что до трети клиентов транзакционных брендов откажутся от них.

Доверие маркетологов к метрикам снизится: лишь 72% руководителей будут уверены в способности измерять бизнес-эффект.

Отчет также прогнозирует трансформацию агентств: они будут отходить от роли посредников и становиться поставщиками решений, зарабатывая на собственных продуктах, партнерствах и перепродаже медиа-инвентаря.

Автоматизация приведет к сокращению числа рабочих мест в агентствах на 15%. После сокращения персонала на 8% в 2025 году агентства продолжат оптимизировать свою деятельность в следующем году. К 2028 году крупнейшие холдинги рассчитывают удвоить прибыль.

Возможные сделки, такие как покупка Havas международного подразделения Dentsu или реструктуризация WPP, могут спровоцировать массовые аудиты агентств — 85% маркетологов США планируют провести их в 2026 году.

Юлия Топольская
Forrester
