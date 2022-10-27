Ford избавился от российских активов

Американский Ford Motor Company избавился от своей доли акций в «Соллерс форд». Таким образом автопроизводитель закончил работу в России, сообщается на сайте компании.

Уточняется, то компания передала 49% своей доли в совместном предприятии «Соллерс форд». Акции будут проданы по номинальной стоимости. Ford при этом оставит возможность обратного выкупа в течение пяти лет в случае изменения мировой ситуации.

В Ford пояснили «Коммерсанту», что продажа следует за полным прекращением всех операций в России, включая производство, поставку комплектующих, IT и другую поддержку. О приостановке работы из-за проблем с комплектующими компания заявила ещё 2 марта.

Ранее сообщалось, что «Соллерс Авто» будет развивать новый одноимённый локализованный бренд. Автомобили под брендом «Соллерс» будут основываться на китайских машинах JAC. Проект позволит заменить приостановленное производство LCV Ford Transit базе завода в Елабуге (Татарстан).

Также стало известно, что российская «дочка» немецкой Mercedes-Benz AG продаст свой завод по производству автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом». По такой же схеме Renault вышла из капитала «АвтоВАЗа», передав 67,7% предприятия ФГУП НАМИ.