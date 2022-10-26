Mercedes-Benz продаст завод в Подмосковье дилеру «Автодом»

Российская «дочка» немецкой Mercedes-Benz AG, «Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус», продаст свой завод по производству автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом». Сделка будет анонсирована 26 октября, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Кроме того, в рамках сделки возможен опцион возврата немецкой компании к владению заводом в течение определённого срока. По такой схеме Renault вышла из капитала «АвтоВАЗа», передав 67,7% предприятия ФГУП НАМИ. Такую же возможность сохранила за собой японская Nissan, которая продала свой завод в Санкт-Петербурге также НАМИ за €1.

Один из источников издания также рассказал, что договор о продаже завода подписали на прошлой неделе и что одним из кандидатов на покупку был автодилер «Авилон».

Mercedes-Benz остановила выпуск машин в Подмосковье и импорт в РФ в марте 2022 года. В августе стало известно, что компания намерена продать завод — тогда «Автодом» указывался как потенциальный покупатель. Также сообщалось, что российская «дочка» автопроизводителя готова продать и имущество своего дистрибьютора — здание в деревне Вешки с офисными площадями и сервисом.