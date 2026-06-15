Fix Price готовится выйти на маркетплейсы

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price рассматривает расширение присутствия на маркетплейсах. Компания разместила вакансию руководителя проектов по развитию этого направления, среди требований к кандидату указан опыт работы с крупнейшими площадками, включая Ozon и Wildberries. Об этом сообщает Shopper’s.

Сейчас Fix Price уже представлен на «Яндекс маркете», где магазин был открыт около полугода назад. Однако активность на площадке остается ограниченной: число заказов невелико, а товары в продаже на данный момент отсутствуют.

В компании сообщили, что покупки также доступны через витрины «Яндекс маркета», «Яндекс еды» и «Купера», но дальнейшие планы по развитию онлайн-каналов раскрывать не стали.

Собственный интернет-магазин Fix Price продолжает работать через партнерские службы доставки, включая «Яндекс доставку», «Почту России» и СДЭК. При этом ретейлер усиливает поиск новых точек роста на фоне замедления динамики основного бизнеса.

В мае компания открыла свой 8000-й магазин. По итогам 2025 года выручка Fix Price увеличилась на 4%, до 327 млрд рублей, а чистая прибыль выросла на 4,8%, до 15,7 млрд рублей. Вместе с тем сопоставимые продажи снизились на 0,1%, а трафик сократился на 4%, следует из материалов для инвесторов.

Для Fix Price это не первый опыт сотрудничества с маркетплейсами. В 2022 году компания начала продажи на «Мегамаркете», однако сейчас отдельной витрины там нет. Аналогичный эксперимент предпринимал и конкурент сети — «Галамарт», который в 2023 году начал продажи на Ozon, но впоследствии отказался от этого канала.

По мнению основателя Infoline Ивана Федякова, если несколько лет назад выход дискаунтеров на маркетплейсы мог способствовать росту бизнеса, то сейчас высокие комиссии площадок и жесткая конкуренция в сегменте недорогих товаров, в том числе со стороны китайских продавцов, существенно снижают привлекательность такого направления.