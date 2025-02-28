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28.02.2025 в 12:10

Финансовые ловушки интернет-магазинов, тормозящие рост выручки

О факторах, которые стоит учитывать перед запуском интернет-магазина

Мара Склярова, Payselection

В интернет-торговле все решает конверсия. Малейшая ошибка — и клиент уходит, а бизнес теряет деньги. Казалось бы, все просто: достаточно создать сайт, запустить рекламу — и прибыль польется рекой. Однако на практике интернет-магазины нередко сами создают себе финансовые ловушки, мешающие росту выручки. Мара Склярова, директор по маркетингу компании Payselection, рассказала Sostav о наиболее распространенных ошибках, серьезно замедляющих развитие бизнеса.

Нарушение пользовательского пути

Потребительский путь включает девять ключевых этапов:

  1. Отсутствие потребности.
  2. Осознание потребности.
  3. Поиск информации.
  4. Поиск альтернатив.
  5. Знакомство с компанией и продуктом.
  6. Покупка.
  7. Потребление.
  8. Повторная покупка.
  9. Адвокация бренда.

На любом из этих этапов может возникнуть проблема: коммуникация непрозрачна, сайт работает некорректно, кнопка оплаты спрятана, каталог неудобен, описание товаров или услуг непонятно, происходят ошибки при вводе данных и оплате. Клиент теряется: куда нажимать, как оформить заказ, где ввести данные? Итог — потеря выручки.

Для выявления слабых мест в пользовательском пути активно используют CJM (Customer Journey Map) — метод визуализации, помогающий проанализировать поведение покупателя от осознания потребности до ее удовлетворения с помощью продукта компании.

Бизнес — это цепь, и ее прочность определяется самым слабым звеном. В пользовательском пути такими звеньями становятся моменты, когда клиент не понимает, что делать дальше, и просто уходит. Если их не исправлять, конверсия будет падать, прибыль — снижаться, а клиенты — транслировать негативный опыт.

Например, MasterCard совместно с UsabilityLab проводили исследование, где подчеркивали, что интернет-магазин может потерять до 18% клиентов из-за сложной формы заказа на сайте, а 17% потенциальных покупателей отказываются от совершения транзакции, потому что процесс оплаты им кажется небезопасным. Также приводится ряд исследований на сайте Baymard Institute, где выведено среднее значение отказа на этапе корзины — 70,19%. Причины отказов могут быть на различных этапах: от слишком высоких дополнительных к товару затрат (доставки, сборы и другие) до отсутствия удобного способа оплаты. Поэтому важно регулярно тестировать пользовательский путь, анализировать данные и выявлять точки роста.

Неправильно настроенная программа лояльности

Программа лояльности должна увеличивать выручку за счет роста повторных покупок, среднего чека и срока жизни клиента. Одним из ключевых показателей становится LTV (Lifetime Value) и, вместе с ним, метрика удержания клиентов — Retention Rate.

Значительное влияние клиентской лояльности на прибыль компаний неоднократно подтверждалось исследованиями. Например, Harvard Business Review отмечает, что увеличение показателей удержания клиентов на 5% увеличивает прибыль на 25−95%.

Однако бонусные и скидочные программы — как лекарство: при правильном применении они приносят пользу, а при неумеренном — ведут к финансовым потерям.

Любая программа лояльности связана с затратами. Даже если клиент получает что-то «бесплатно», это недополученная выручка ради потенциальной прибыли в будущем. Поэтому необходимо тщательно просчитывать как саму программу, так и систему поощрений.

Не стоит раздавать бонусы и скидки всем подряд. Программа должна быть подкреплена аналитикой. Например, если у бизнеса есть суперлояльный покупатель, который и так совершает покупки без скидок, зачем давать ему дополнительные бонусы? Важно анализировать поведение клиентов, а не раздавать поощрения наугад.

Один из эффективных инструментов сегментации аудитории — RFM-анализ. Он помогает определить, кто является VIP-клиентом, кто покупает без скидок, а кого стоит дополнительно мотивировать. Если клиенту действительно нравится продукт, он остается не из-за скидок, а потому, что ценит предложение компании.

Иная ситуация с покупателями, интерес которых угасает. Бонусы и акции могут быть полезны, но только при экономически обоснованном подходе. Если не учитывать экономику, бизнес может уйти в минус.

Многие компании совершают ошибки: разрешают 100% списание бонусов, бесконтрольно выдают скидки или проводят акции без расчетов. В итоге покупатели начинают использовать систему в ущерб бизнесу.

Перед запуском программы лояльности важно учитывать:

  • Стоимость привлечения клиента — анализ показателей:
  1. CAC (Customer Acquisition Cost),
  2. CPS (Cost per Sales),
  3. CPL (Cost per Lead),
  4. CPA (Cost per Action),
  5. рентабельности (ROAS, ROMI),
  6. и других метрик с учетом расходов на ФОТ (фонд оплаты труда) сотрудников, аутсорс и сервисы.
  • Срок окупаемости клиента — часто первая покупка не покрывает расходы на привлечение.
  • Затраты на удержание клиента — стоимость коммуникаций, сервисов (CDP, CRM), зарплаты сотрудников, расходы на программы поощрений.

Задача бизнеса — как можно быстрее окупить клиента и сделать его источником прибыли. Чем быстрее потребители выходят на точку окупаемости, тем лучше.

Отсутствие аналитики и учета данных

Игнорирование ключевых метрик может привести к финансовым потерям. Например, «Аэро» и «Матемаркетинг» провели исследование, где отмечают, что до 72% респондентов российских компаний признаются, что теряют деньги из-за отсутствия качественных данных и подхода data-driven.

Data-driven подход — естественная тенденция в эпоху цифровизации. Принятие решений на основе данных, по результатам исследований, позволяет компаниям в 23 раза чаще получать клиентов, в шесть раз чаще их удерживать и в 19 раз чаще выходить в прибыльность.

Почему владельцы бизнеса не учитывают эти моменты? Причины могут быть разными: отсутствие компетентности, непонимание принципов аналитики, нехватка ресурсов. Многие ориентируются только на выручку, игнорируя реальную прибыльность.

Выход есть всегда

Ошибки в пользовательском пути, непродуманная программа лояльности, игнорирование ключевых метрик — все это не просто тормозит рост бизнеса, а буквально вымывает деньги. Хорошая новость: ситуацию можно исправить. Достаточно анализировать данные, тестировать гипотезы, считать экономику и оптимизировать процессы. Главное — не действовать наугад, а выстраивать стратегию осознанно. Тогда прибыль не заставит себя долго ждать.

программа лояльности e-com data-driven
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