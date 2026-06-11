Фестиваль нового дизайна «Среда» меняет награды других фестивалей на заявки

Фестиваль нового дизайна «Среда» запустил акцию «Обменный пункт наград». Обладатели профессиональных наград разных фестивалей могут обменять их на бесплатное участие в конкурсной программе «Среды». Об этом Sostav рассказали организаторы фестиваля.

Для обмена принимаются награды фестивалей, которые учитываются в индустриальных рейтингах и завоеваны в 2025 и 2026 годах. Для участия в акции награда должна быть передана организаторам «Среды» физически.

Курс обмена:

Золотая награда — три бесплатные заявки в любые номинации;

Серебряная награда — две бесплатные заявки в любые номинации;

Бронзовая награда — одна бесплатная заявка в любые номинации.

Организаторы фестиваля «Среда»: В свой десятый сезон фестиваль нового дизайна «Среда» предлагает индустрии необычный обмен: прошлые победы на новые возможности. Что бы вы выбрали: сохранить награду другого фестиваля или обменять ее на шанс выиграть награду «Среды»? Мы с огромным интересом ждем ответа на этот вопрос.

Акция «Обменный пункт наград» продлится до окончания приема работ на фестиваль.