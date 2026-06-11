Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Станислав Новиков
ICONICOLOR E-COMMERCE
Агентство Blackline PR&Digital

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.06.2026 в 13:15

Фестиваль нового дизайна «Среда» меняет награды других фестивалей на заявки

Для обмена принимаются награды фестивалей, учитывающихся в индустриальных рейтингах

8

Фестиваль нового дизайна «Среда» запустил акцию «Обменный пункт наград». Обладатели профессиональных наград разных фестивалей могут обменять их на бесплатное участие в конкурсной программе «Среды». Об этом Sostav рассказали организаторы фестиваля.

Для обмена принимаются награды фестивалей, которые учитываются в индустриальных рейтингах и завоеваны в 2025 и 2026 годах. Для участия в акции награда должна быть передана организаторам «Среды» физически.

Курс обмена:

  • Золотая награда — три бесплатные заявки в любые номинации;
  • Серебряная награда — две бесплатные заявки в любые номинации;
  • Бронзовая награда — одна бесплатная заявка в любые номинации.

Организаторы фестиваля «Среда»:

В свой десятый сезон фестиваль нового дизайна «Среда» предлагает индустрии необычный обмен: прошлые победы на новые возможности. Что бы вы выбрали: сохранить награду другого фестиваля или обменять ее на шанс выиграть награду «Среды»? Мы с огромным интересом ждем ответа на этот вопрос.

Акция «Обменный пункт наград» продлится до окончания приема работ на фестиваль.

Фестиваль нового дизайна Среда
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.