Федор Бондарчук и Марк Эйдельштейн ищут тишину в новой кампании МТС

Компания МТС представила федеральную рекламную кампанию в поддержку сервиса «Шумоподавление», который помогает снизить уровень посторонних звуков во время телефонных разговоров.

В основе сюжета — знаменитая команда «Тишина на площадке», которую режиссер Федор Бондарчук за годы работы в кино произнес не одну сотню раз. Вместе с Марком Эйдельштейном герои оказываются в шумных местах — на оживленных улицах и в других локациях, где разговорам мешают посторонние звуки.

Попытки добиться тишины привычным способом не срабатывают, поэтому решение оказывается проще — включить функцию «Шумоподавление».

Мария Яковлева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС: У Федора Бондарчука и Марка Эйдельштейна, уже не раз работавших с МТС, есть яркие и узнаваемые экранные образы, и нам интересно их развивать и дополнять. В этой кампании именно их профессии стали частью истории и рассказа о новой технологии «Шумоподавление». Образ режиссера, который постоянно требует тишины, помог нам просто и наглядно показать, как работает «Шумоподавление» от МТС.

Кампания стартовала по всей России и выходит на телевидении, в наружной рекламе, digital-каналах и социальных сетях.