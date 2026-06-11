ФАС рекомендовала операторам связи пересмотреть спорные практики

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам совместного заседания экспертных советов по вопросам связи и защиты от недобросовестной конкуренции рекомендовала операторам скорректировать ряд спорных практик на телеком-рынке. Как сообщили в ФАС, с начала года ведомство фиксирует рост числа обращений, связанных с действиями операторов связи, включая бонусные программы за входящие звонки, сокращение продолжительности вызовов и времени ожидания ответа абонента, а также вопросы переноса номера между операторами.

Заседание прошло под председательством заместителя руководителя ФАС Адили Вяселевой с участием представителей Минцифры, Роскомнадзора, операторов связи и отраслевых экспертов. По итогам обсуждения участники также договорились совместно проработать совершенствование процедуры перехода абонентов к другому оператору с сохранением номера.

Кроме того, на заседании шла речь об обращениях, касающихся распространения в названиях услуг либо в рекламе информации об использовании нереализованной в настоящее время технологии 5G. В результате операторам связи были выданы рекомендации по корректировке спорных практик «в целях формирования добросовестной конкурентной среды на рынке телекоммуникационных услуг, обеспечивая при этом соблюдение прав абонентов». Однако в службе не уточнили, какие именно меры должны предпринять компании для выполнения рекомендаций.

По данным «Коммерсанта», значительная часть обсуждения касалась конфликта вокруг акции «Вымпелкома», в рамках которой абонентам начисляется по 50 коп. за каждую полную минуту входящего звонка с номеров других операторов. Конкуренты считают, что такая практика нарушает сложившийся баланс на рынке интерконнекта — взаиморасчетов между операторами за завершение вызовов на их сети.

Как сообщили источники издания, представители «Вымпелкома» на заседании пожаловались на ответные действия конкурентов. По их данным, «МегаФон» сократил максимальную продолжительность соединений на номера оператора с 30 до 20 минут в Москве и до 25 минут в регионах, а МТС и Т2 уменьшили время дозвона до абонентов «Вымпелкома» с 20 до 13−15 секунд. В Т2 подтвердили сокращение длительности вызова до 20 минут, но заявили, что не меняли продолжительность гудков.

В «Вымпелкоме» настаивают, что бонусная программа направлена исключительно на привлечение новых клиентов и повышение лояльности пользователей. В компании утверждают, что акция соответствует законодательству и не преследует цели нанести ущерб конкурентам. При этом оператор считает, что ограничение времени дозвона и продолжительности разговоров негативно отражается на клиентском опыте.

В свою очередь, в «МегаФоне» заявили, что длительность вызова и гудков не регулируется законодательством, а действия операторов зачастую носят ответный характер. В компании также отметили рост собственных расходов на пропуск трафика из-за действий конкурента. В Т2 считают, что инициатива «Вымпелкома» нарушает рыночное равновесие, сложившееся после аналогичных разбирательств начала 2010-х годов, когда ФАС уже рассматривала споры вокруг выплат абонентам за входящие вызовы.

Несмотря на обострение конкуренции, эксперты видят в происходящем и положительные стороны для пользователей. Управляющий партнер компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отмечает, что активная борьба за абонентов позволяет операторам предлагать более выгодные тарифы и дополнительные сервисы. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, «Вымпелком» сегодня использует широкий набор маркетинговых инструментов для расширения абонентской базы, а конкуренты традиционно отвечают на подобные инициативы собственными контрмерами, стремясь удержать клиентов и сократить отток пользователей.

10 июня стало известно, что ФАС собирается проверить рекламу 5G и маркетинговые акции операторов связи. Тогда отмечалось, что экспертный совет ведомства изучит кампании крупнейших операторов на возможные признаки недобросовестной конкуренции.