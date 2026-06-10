ФАС проверит рекламу 5G и маркетинговые акции операторов связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесет на рассмотрение экспертного совета практики операторов связи, связанные с продвижением услуг и использованием в рекламе технологии 5G. Как следует из повестки предстоящего заседания, ведомство намерено оценить действия компаний, которые могут содержать признаки недобросовестной конкуренции, в том числе использование в рекламе технологий, фактически не реализованных на российском рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Помимо рекламы 5G, совет рассмотрит ряд маркетинговых акций операторов. В числе них — предложение «Вымпелкома» «Платим за входящие», акция «Маркетплейс тарифов» от «МегаФона», а также программы по привлечению абонентов при переносе номера: «Гарантия лучшей цены за переход в «Билайн» со своим номером» и акция Т2 «Скидка на тариф за переход в Т2 с «Билайн» со своим номером». Также в повестку включены вопросы роста числа отказов в переносе номера и изменения параметров голосовых вызовов.

Ранее участники рынка критиковали отдельные акции «Вымпелкома», заявляя, что они нарушают сложившийся баланс интересов операторов и могут причинять убытки конкурентам.

В ФАС подтвердили проведение заседания экспертного совета и сообщили, что по его итогам будут представлены соответствующие выводы.

В операторе базы данных перенесенных номеров НИЦ «Телеком» отмечают увеличение количества отказов в переносе номера со стороны операторов. По словам исполняющего обязанности генерального директора центра Василия Семенова, такая динамика может объясняться как объективными причинами, так и стремлением компаний удержать абонентов. При этом существенного сокращения общего числа переносов номеров в организации не фиксируют.

Отдельное внимание регулятора привлекло продвижение услуг, связанных с 5G. Так, МТС в феврале запустила рекламную кампанию под слоганом «Совсем скоро», посвященную технологии пятого поколения. «Вымпелком» сообщает о доступности тестирования сети 5G для абонентов и использует соответствующие рекламные материалы. «МегаФон» продвигает услугу «5G режим» и тестовые зоны 5G, а Т2 предлагает опцию 5G Ready для ускорения мобильного интернета.

Сами операторы настаивают на соблюдении законодательства. В «МегаФоне» заявили, что при создании рекламных материалов компания руководствуется действующими нормами права и принципами достоверности. В «Вымпелкоме» рассчитывают, что обсуждение с ФАС позволит выработать более взвешенный подход к оценке рыночных практик. В Т2 отказались комментировать рекламу 5G, однако раскритиковали акцию «Плата за входящие» от «Билайна», назвав недопустимым предоставление преимуществ абонентам на незаконных основаниях. Также в компании отметили, что продолжительность вызова и время ожидания ответа законодательством не регламентированы и определяются операторами самостоятельно. МТС на запрос не ответила.

Руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что реклама 5G при отсутствии полноценного покрытия может обладать признаками вводящей в заблуждение рекламы. По его словам, потребитель способен принять решение о выборе оператора или тарифа, ориентируясь на характеристику услуги, которая фактически недоступна. Кроме того, акции с «гарантией лучшей цены» и адресными скидками при переходе от конкретного конкурента относятся к зоне повышенного риска с точки зрения сравнительной рекламы, считает эксперт.

Риск неправильного восприятия подобных сообщений потребителями действительно существует, отмечает директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. По ее словам, многие пользователи связывают упоминание 5G с наличием реально работающей сети пятого поколения. Вместе с тем эксперт полагает, что возможное ужесточение требований ФАС вряд ли приведет к отказу операторов от использования темы 5G в маркетинге, но может стимулировать рынок к более осторожным и точным формулировкам в рекламе.



В мае стало известно, что в конце июня государство намерено предоставить операторам «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и T2 диапазон 4,63−4,99 ГГц для развертывания 5G в крупных городах.