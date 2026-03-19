19.03.2026 в 18:15

Минфин РФ предложил поэтапное повышение НДС на импортные товары

Ставка вырастет с 7% до 22% за три года

Минфин РФ разработал новую схему поэтапного повышения НДС на импортные товары с увеличением порогов ставки, сообщает «Интерфакс».

В первый год ставка составит 7%, во второй — 14%, а в третий планируется переход на общеустановленную ставку 22%.

Замминистра финансов Алексей Сазанов подчеркнул, что окончательное решение по введению изменений будет принимать правительство.

Ранее Минфин предлагал поэтапное повышение НДС на товары, ввозимые через маркетплейсы: с 5% в 2027 году до 15% в 2029-м, с последующим переходом на 22%. Минпромторг, в свою очередь, выступает за введение полной ставки НДС на иностранные товары с 1 января 2027 года, отказавшись от поэтапного подхода.

Минфин Товары НДС маркетплейсы
other materials
