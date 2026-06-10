«Европейская медиагруппа» на ПМЭФ: взгляд в будущее медиаиндустрии

Внимание аудитории — главная валюта для медиаиндустрии. Об этом 6 июня на ПМЭФ рассказал генеральный директор Европейской медиагруппы ЕМГ Роман Емельянов. Руководитель крупнейшего российского радиохолдинга принял участие в сессии «Экономика внимания как новая инфраструктура рынка» в рамках «Дня будущего» на Петербургском международном экономическом форуме.

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»: В борьбе за внимание рынок начал проигрывать в качестве контента. Однако сегодня эксперты наблюдают новый тренд — фиксируется усталость от AI-контента и «цифрового шума». Чтобы привлечь и удержать внимание, нужно быть искренним, настоящим, не бояться показать лицо. В век тотального цифрового одиночества аудитория соскучилась по ощущению общности. И радиобренды формируют вокруг себя сплоченное комьюнити. Так, только в чате «Нового Радио» в одной из соцсетей более 50 тыс. участников, готовых не только пассивно потреблять контент, но и принимать активное участие в жизни станции и друг друга. Об этом говорит сумма сборов благотворительной премии «Новое Радио AWARDS» в поддержку подопечных Фонда Хабенского — более 50 млн руб.

В рамках дискуссии также выступили начальник управления внешних коммуникаций Министерства экономического развития Российской Федерации Дарья Левченко, директор по связям с общественностью RWB Анна Брычева, руководитель дирекции развития коммуникаций и партнерских программ банка ВТБ Private Banking Ольга Дригола-Матюшина, исполнительный директор ВЭБ.РФ Александр Мачевский, директор по маркетингу «ВКонтакте» Никита Ничкалюк, директор «Авито Реклама» Яков Пейсахзон, основатель WBC Media и «Детской редакции» Ольга Трубачева и вице-президент — директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» АО «Банк ДОМ.РФ» Александр Чобан.

Кроме того, 6 июня Роман Емельянов принял участие в паблик-токе «PRO-тренды. Поколение Z: как строить коммуникацию с молодыми. Тренды. Кадры. Контент. Креатив». Эксперт ЕМГ рассказал об эффективных инструментах привлечения новой аудитории к эфиру и способах поддержания и развития интереса молодых людей к работе в индустрии.

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»: Радио, хотя и является современным медиа, использующим все технологические новшества, удерживает текущую аудиторию и привлекает новую в том числе за счет того, что представляет собой «теплый вид искусства»: от людей и для людей. Об этом говорит успех утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио». Его ведущие Кирилл Калинин и Артем Райтраун не играют роли, не работают по методичке, они неидеальные, могут ошибаться, но именно из этого и рождается магия эфира, которая привлекает людей. Ребята разрушают привычные границы, активно общаются с аудиторией, и это цепляет. Именно поэтому ИИ никогда не заменить настоящих ведущих. Хотя в краткосрочной перспективе это может сэкономить бюджеты, такое решение приведет к оттоку аудитории и потере доверия. Слушатель должен быть уверен, что по ту сторону эфира — живой человек.

Участие делегации ЕМГ в ПМЭФ также включало проведение ряда рабочих встреч и подписание соглашений. Так, на стенде Министерства науки и высшего образования России было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между РУДН и «Европейской медиагруппой».