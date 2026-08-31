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31.08.2026 в 18:40

Еврокомиссия ввела для ChatGPT самый строгий режим регулирования онлайн-сервисов в Европе

Чат-бот был признан очень крупной поисковой системой

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Европейская комиссия ввела для чат-бота ChatGPT, соцсети Reddit и игровой онлайн-платформы Roblox самый строгий режим регулирования интернет-сервисов в Европе. ЕК в соответствии с законом о цифровых услугах присвоила ChatGPT статус очень крупной поисковой системы, а Reddit и Roblox — статус очень крупных онлайн-платформ. Об этом пишет издание Politico.

Указанные статусы переводят ChatGPT, Reddit и Roblox под прямой надзор Еврокомиссии, обязывают их оценивать и снижать системные риски, в том числе связанные с общественной безопасностью и защитой несовершеннолетних.

В случае несоблюдения установленных правил в течение четырех месяцев компаниям грозят штрафы в размере до 6% от их общемирового годового дохода.

Представитель OpenAI Оскар Хейнс заявил, что поиск с помощью ChatGPT работает как поисковая система в соответствии с законом о цифровых услугах. «Мы готовимся к выполнению дополнительных требований, связанных с получением статуса очень крупной поисковой системы в интернете», — отметил Хейнс.

Действие более строгого режима регулирования в Евросоюзе распространяется на онлайн-сервисы с аудиторией более 45 млн пользователей. Сейчас в эту категорию входят 28 платформ и поисковых систем. О том, что Евросоюз усилит контроль за ChatGPT и Roblox, стало известно в июле.

Reddit Еврокомиссия Roblox ChatGPT
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