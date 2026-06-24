Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Анастасия Речанская
Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.06.2026 в 08:00

ЕС активизировала расследование против Meta* из-за дизайна приложений

Регуляторы считают, что соцсети могут использовать механики, вызывающие зависимость у подростков

Европейская комиссия готовится ужесточить расследование в отношении Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России) в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). По данным Bloomberg, регуляторы пришли к выводу, что принадлежащие компании Facebook** и Instagram** (обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta*, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) используют элементы дизайна, которые удерживают внимание несовершеннолетних пользователей и могут способствовать формированию зависимости.

Расследование было начато еще в мае 2024 года после опасений, что Meta* недостаточно эффективно защищает детей от потенциальных рисков в социальных сетях. Официальная дата публикации предварительных выводов пока не определена.

В начале 2026 года Евросоюз уже обвинял Meta* в нарушении цифровых правил и требовал усилить меры по ограничению доступа к социальным сетям для детей младше 13 лет. Теперь власти ЕС рассматривают возможность введения дополнительных ограничений, аналогичных мерам, которые ранее были приняты в Великобритании и ряде других стран.

Проблемы компании не ограничиваются Европой. В США Meta* сталкивается с тысячами исков со стороны подростков и их семей, которые считают социальные платформы причиной вреда психическому здоровью детей. Кроме того, в марте суд присяжных в Лос-Анджелесе признал Meta* и Google проявившими халатность при разработке продуктов, потенциально наносящих вред молодежи.

Ранее Еврокомиссия признала, что дизайн TikTok вызывает привыкание. Таким образом, предварительно признала сервис нарушившим Закон о цифровых услугах.

Юлия Топольская
Meta
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.