ЕС активизировала расследование против Meta* из-за дизайна приложений

Европейская комиссия готовится ужесточить расследование в отношении Meta (*признана экстремисткой и запрещена в России) в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). По данным Bloomberg, регуляторы пришли к выводу, что принадлежащие компании Facebook** и Instagram** (обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta*, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) используют элементы дизайна, которые удерживают внимание несовершеннолетних пользователей и могут способствовать формированию зависимости.

Расследование было начато еще в мае 2024 года после опасений, что Meta* недостаточно эффективно защищает детей от потенциальных рисков в социальных сетях. Официальная дата публикации предварительных выводов пока не определена.

В начале 2026 года Евросоюз уже обвинял Meta* в нарушении цифровых правил и требовал усилить меры по ограничению доступа к социальным сетям для детей младше 13 лет. Теперь власти ЕС рассматривают возможность введения дополнительных ограничений, аналогичных мерам, которые ранее были приняты в Великобритании и ряде других стран.

Проблемы компании не ограничиваются Европой. В США Meta* сталкивается с тысячами исков со стороны подростков и их семей, которые считают социальные платформы причиной вреда психическому здоровью детей. Кроме того, в марте суд присяжных в Лос-Анджелесе признал Meta* и Google проявившими халатность при разработке продуктов, потенциально наносящих вред молодежи.

Ранее Еврокомиссия признала, что дизайн TikTok вызывает привыкание. Таким образом, предварительно признала сервис нарушившим Закон о цифровых услугах.