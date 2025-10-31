Зумеры и миллениалы рассказали, как выбирают жилье по фото

72% покупателей формируют первое впечатление о жилом комплексе по фотографиям. Зумеры обращают внимание на атмосферу и эстетику проектов, миллениалы — на планировки, благоустройство и инфраструктуру. Об этом говорится в исследовании Media Instinct Group, которая опросила 1 тыс. человек в возрасте 18−40 лет. Отчет есть в распоряжении Sostav.
81% зумеров оценивают в первую очередь атмосферу и эстетику проектов, 57% — архитектуру, свет, воздух, энергию и чувство свободы. 64% предпочитают рендерам реалистичные фото без ретуши. 36% обращают внимание на кадры с людьми и эмоциями.
66% миллениалов смотрят на планировки, благоустройство и инфраструктуру проектов, для 54% важен комфорт. 52% ожидают профессиональных снимков с выверенным визуальным стилем. 48% нравятся кадры, передающие уют, обжитость и функциональность.
В обеих возрастных группах есть общие черты: в качестве фактора, влияющего на выбор жилья по фото, треть назвали гармонию интерьеров и освещенность, 10% — наличие рабочих и детских зон, 7% — внешний вид домов. Каждый второй респондент заинтересовался проектом после того, как увидел фото с возможным образом жизни — дворами, кафе, спортивными площадками, общественными пространствами. 27% привлекли отдельные детали интерьеров.
Сергей Оленюк, Managing Partner United Partners (Media Instinct Group):
Сегодня фотографии жилья — это больше, чем просто инструмент продаж. Они стали языком, на котором девелоперы разговаривают с разными поколениями. Для зумеров это способ увидеть себя в пространстве, для миллениалов — убедиться в его продуманности. Впереди те девелоперы, которые умеют показать не просто квадратные метры, а стиль жизни, к которому хочется принадлежать.