Зумеры и миллениалы рассказали, как выбирают жилье по фото

72% покупателей формируют первое впечатление о жилом комплексе по фотографиям. Зумеры обращают внимание на атмосферу и эстетику проектов, миллениалы — на планировки, благоустройство и инфраструктуру. Об этом говорится в исследовании Media Instinct Group, которая опросила 1 тыс. человек в возрасте 18−40 лет. Отчет есть в распоряжении Sostav.

81% зумеров оценивают в первую очередь атмосферу и эстетику проектов, 57% — архитектуру, свет, воздух, энергию и чувство свободы. 64% предпочитают рендерам реалистичные фото без ретуши. 36% обращают внимание на кадры с людьми и эмоциями.

66% миллениалов смотрят на планировки, благоустройство и инфраструктуру проектов, для 54% важен комфорт. 52% ожидают профессиональных снимков с выверенным визуальным стилем. 48% нравятся кадры, передающие уют, обжитость и функциональность.

В обеих возрастных группах есть общие черты: в качестве фактора, влияющего на выбор жилья по фото, треть назвали гармонию интерьеров и освещенность, 10% — наличие рабочих и детских зон, 7% — внешний вид домов. Каждый второй респондент заинтересовался проектом после того, как увидел фото с возможным образом жизни — дворами, кафе, спортивными площадками, общественными пространствами. 27% привлекли отдельные детали интерьеров.