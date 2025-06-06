Эксперты назвали главные тренды продвижения товаров на маркетплейсах

В рамках «Недели ретейла», которая прошла в Москве с 2 по 5 июня, эксперты поделились опытом создания нестандартных форматов продвижения и рассказали, что ждет российский рынок в ближайшем будущем.

Одной из ключевых тем стал переход маркетплейсов в сторону социальных сетей. Основная причина — усиливающаяся конкуренция за внимание конечного потребителя.

Директор рекламной платформы «Купер» Павел Петров рассказал, что борьба за покупателя становится «острее», и платформам нужно предлагать те форматы, к которым пользователь привык. Люди массово уходят в соцсети, где взаимодействие построено на интерактиве, поэтому маркетплейсы начинают использовать эти же подходы.

У указанного направления есть устойчивое будущее. Это подтверждается динамикой развития азиатского рынка, который в последние годы задает тренды для маркетплейсов во всем мире. Видеоконтент с товарами не просто дополняет продажу, а является полноценным каналом продвижения.

Дмитрий Васенин, эксперт по комплексному выходу на маркетплейсы Вьетнама: Маркетплейсы в Юго-Восточной Азии финансируют продвижение контента с видео, а стримы могут давать до 80% продаж на платформе. Причем четверть успешных видео вообще не содержат прямых призывов к покупке. Слияние торговых площадок и соцсетей — не гипотеза, а уже работающая практика, в которую постепенно вовлекаются и российские компании.

Эксперты отметили, что традиционная медийная реклама теряет эффективность на фоне интерактивных и эмоционально вовлекающих форматов. Спецпроекты с механикой геймификации, в числе которых игры, тесты, чат-боты и мини-приложения, становятся востребованнее. Они позволяют показать товар и увлечь пользователя в сценарий взаимодействия, создать эмоциональную связь с брендом и мотивировать к действию. Такие проекты работают лучше баннерной рекламы.

Павел Петров, директор рекламной платформы «Купер»: Ключевым элементом здесь становится эмоция — именно она запускает тот самый «дофаминовый эффект»: ощущение радости, вовлеченности и приятного сюрприза. Пользователь получает удовольствие не только от результата, но и от самого процесса — как от увлекательной игры, где каждый шаг приближает к персональной рекомендации. Так, в одном из кейсов человек проходил игровой путь и узнавал, что ему, например, идеально подойдет ананасовый сок. В итоге — хорошее настроение плюс скидка на конкретный товар. Это и есть беспроигрышная лотерея: приятный опыт, персонализация и реальный профит в одном флаконе. А с точки зрения бизнеса подобные механики способствуют улучшению конверсии в продажах. Такой подход взаимодействия с аудиторией по результатам дает в три-четыре раза выше показателей от обычной рекламы.

Сами маркетплейсы предлагают брендам другие форматы. По словам руководителя отдела по работе с ключевыми клиентами «Авито Рекламы» Григория Богачева, благодаря структуре платформы сервис связывает действия пользователя между категориями: например, если человек продает старый ноутбук, можно предложить ему скидку на покупку нового. Это точечная персонализация, основанная на реальном поведении и дающая высокий отклик.

Потребители все чаще заходят на маркетплейсы не только ради покупок, но и как на платформу для отдыха и развлечения. Во многих странах, особенно в Юго-Восточной Азии, сервисы уже превратились в платформы для повседневного досуга.

Дмитрий Васенин, эксперт по комплексному выходу на маркетплейсы Вьетнама: Во Вьетнаме 75% интернет-пользователей (средний возраст — 32 года) ежедневно проводят более четырех часов в соцсетях и на маркетплейсах. Это не просто поиск товаров, а полноценное времяпрепровождение: просмотр видео, вдохновение образами, общение и в итоге — покупки всего: от аксессуаров до недвижимости. Таким образом, маркетплейсы становятся частью повседневной цифровой жизни.

В России тренд развивается схожим образом. Маркетплейсы перестают быть только точкой продаж — все больше пользователей рассматривают их как площадку для досуга. Развлекательный контент не всегда ведет к немедленной покупке, но формирует лояльность и стимулирует отложенный спрос.

На этом фоне усиливается роль инфлюенсеров — особенно нишевых и микроблогеров. Их аудитория демонстрирует высокий уровень доверия, а формат подачи органично встраивается в пользовательский опыт. Многие платформы предлагают механики продвижения через авторов контента, включая партнерские модели и CPA-интеграции. Например, в Юго-Восточной Азии пользователи могут зарабатывать на размещении ссылок на товары, не создавая собственный контент, а маркетплейсы стимулируют авторов (в том числе финансово) за активность.

Еще один заметный тренд — усиление интереса к осознанному потреблению и доверительным форматам покупок. Пользователь листает платформу, как ленту новостей, в ожидании чего-то «вкусного». Вместе с этим растет интерес к осознанному потреблению: ресейл, выбор в пользу понятных брендов и проверенных решений. Такой подход позволяет маркетплейсам конкурировать за внимание пользователей, превращая каждую карточку товара в медиаединицу и канал коммуникации.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы обяжут проверять товары на соответствие обязательным требованиям. На платформы возложат ответственность за проверку маркировки и легальности продукции.