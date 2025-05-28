Маркетплейсы обяжут проверять товары на соответствие обязательным требованиям

В России могут ввести ответственность для маркетплейсов за несоблюдение обязательных требований, предъявляемых к обороту товаров. В частности, речь идет о необходимости проверки маркировки, оценки соответствия и государственной регистрации отдельных видов продукции. Соответствующие положения включены в законопроект «О платформенной экономике», разрабатываемый Минэкономразвития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

Как подчеркнули в ведомстве, на базе Минпромторга регулярно проводится работа государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По итогам последнего заседания было принято решение о совершенствовании нормативно-правовой базы в части контроля за продажами товаров на онлайн-платформах. Эти инициативы нашли отражение в законопроекте, направленном на усиление контроля за электронной торговлей.

Согласно новым нормам, маркетплейсы будут обязаны проверять наличие обязательной маркировки, подтверждение соответствия товаров установленным требованиям и их государственную регистрацию, если она предусмотрена. В случае нарушений предполагается введение прямой ответственности платформ за допуск к продаже продукции, не прошедшей необходимую проверку.

В Минпромторге также отметили, что ряд крупных игроков рынка уже начали внедрение соответствующих механизмов контроля. Маркетплейсы подключаются к государственным информационным системам и предпринимают шаги по «обелению» ассортимента.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями призвал уделить особое внимание деятельности маркетплейсов в стране, включая иностранные платформы. По его словам, через такие площадки в РФ может поступать практически любой товар в неограниченном объеме.