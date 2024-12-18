Эксперимент «Верховье» и Okkam: ролик про молочные продукты, созданный ИИ

«Верховье» — относительно молодой бренд в категории молочных продуктов (совместная торговая марка X5 и «Несвижского завода детского питания»). В начале 2024 года он обновил позиционирование: кампания «Ближе к природе вместе с Верховье» стала продолжением общей концепции бренда «Энергия Верховья для каждого городского дня». За коммуникационную часть, производство ролика и промосайт отвечала команда Okkam Creative, за менеджмент проекта и медийное размещение — Traffic (by Okkam ). О результатах работы Sostav рассказала команда Okkam.

Задача

Компания обратилась с задачей донести новое позиционирование до целевой аудитории (женщины от 25 лет, живущие в крупных городах). Задача заключалась в разработке рекламного ролика, способного привлечь внимание и заинтересовать потенциально новых потребителей.

Реализация

Чтобы реализовать цели бренда и раскрыть основную идею в экосистеме промо был разработан видеоролик, от визуального ряда и музыки до закадрового голоса созданный с помощью искусственного интеллекта. Это не просто позволило сократить продакшн-бюджет: ИИ дал возможность создать нужные локации и антураж без проведения аутдор-съемок.

Рекламные ролики, созданные нейросетями, — во всем мире относительно новый продукт. Агентства редко используют ИИ для создания креативов из-за проблем с качеством генерации: искажением и диффузией изображения, неконсистентностью персонажей, сложностями с интеграцией рекламируемого продукта и точностью сцен.

В ролике для «Верховья» много времени ушло на дообучение модели. Итог — качественный видеоряд. Еще одна инновация связана с технически непростой процедурой внедрения продукта в имеющийся видеоряд без искажений и потери качества картинки (использовали клинап).

Результат

Целевая аудитория восприняла ролик положительно. По результатам тестирования Fastuna, кампания получила среднюю оценку в 75 баллов.

95 баллов за понятность.

78 баллов за доверие к ролику.

80 баллов за эмоциональное восприятие.

Зрители оценили ролик как красивый, с живописным видеорядом и приятным женским закадровым голосом. Негатива о том, что креатив сделан простыми визуальными приемами или выглядит нереалистично, не высказал никто из респондентов. Это означает, что ИИ справился с задачей сделать качественный ролик, который понравится пользователям. С первых дней запуска кампании наблюдались хорошие медийные показатели: средний CTR — 1,4%, средний VTR — 80%.

Михаил Говорухин, арт-директор Okkam Creative: В наше время уже никого не удивить решением креативных задач средствами ИИ. Анализируя ролик для «Верховья», зритель может подумать, что это просто очередная попытка догнать тренд. Но за этим коротким видео стоит огромная работа: чего только стоит задача полноценной интеграции реального продукта в ИИ-генерацию. И таких сложных, но неочевидных вещей очень много.

Команда проекта

«Латео» (клиент)



Директор по маркетингу: Андрей Ферцев

Старший бренд-менеджер: Екатерина Ферцева

Старший менеджер по торговому маркетингу: Юлия Ведина



«Х5 бренды» (клиент)



Руководитель проекта ЭТМ в «Х5 бренды»: Максим Кузьмин



Traffic (by Okkam) (агентство)



Директор по клиентскому сервису: Ольга Егорова

Старший специалист по работе с клиентами: Анастасия Шарафутдинова



Okkam Creative (коммуникационная часть, производство ролика и промосайт)



Руководитель группы креатива: Владимир Шпаченко

Креатор: Ксения Горелова

Арт-директор: Михаил Говорухин



Ubicomb (продакшен)



Сооснователь: Эдуард Маас

Сооснователь: Павел Куц

Главный технический директор: Сергей Маас