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18+
11.06.2025 в 11:00

Экосистема YouTube создала 490 тысяч рабочих мест

И внесла больше $55 млрд в ВВП США

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В 2024 году творческая экосистема YouTube внесла больше $55 млрд в ВВП США и создала свыше 490 тыс. рабочих мест с полной занятостью. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на исследование Oxford Economics.

Когда YouTube говорит о своей творческой экосистеме, речь идет не только о создателях. Сюда входят все, кто работает с авторами (видеомонтажеры, ассистенты, публицисты), а также люди, которые трудятся в компаниях, ориентированных на создателей (Patreon, Spotter, Linktree и т. д.).

В 2022 году YouTube и Oxford Economics сообщили, что творческая экосистема видеохостинга внесла больше $35 млрд в ВВП США и создала около 390 тыс. рабочих мест.

Показатели высоки благодаря возможностям, которые YouTube предлагает авторам. Те, кто соответствует требованиям партнерской программы видеохостинга, могут получать 55% дохода от рекламы. Например, создатели среднего уровня могут зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что YouTube третий месяц подряд лидирует по времени просмотра ТВ-контента в США. Также стало известно, что сервис вновь начал бороться с блокировщиками рекламы.

YouTube
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