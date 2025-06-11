Экосистема YouTube создала 490 тысяч рабочих мест

В 2024 году творческая экосистема YouTube внесла больше $55 млрд в ВВП США и создала свыше 490 тыс. рабочих мест с полной занятостью. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на исследование Oxford Economics.

Когда YouTube говорит о своей творческой экосистеме, речь идет не только о создателях. Сюда входят все, кто работает с авторами (видеомонтажеры, ассистенты, публицисты), а также люди, которые трудятся в компаниях, ориентированных на создателей (Patreon, Spotter, Linktree и т. д. ).

В 2022 году YouTube и Oxford Economics сообщили, что творческая экосистема видеохостинга внесла больше $35 млрд в ВВП США и создала около 390 тыс. рабочих мест.

Показатели высоки благодаря возможностям, которые YouTube предлагает авторам. Те, кто соответствует требованиям партнерской программы видеохостинга, могут получать 55% дохода от рекламы. Например, создатели среднего уровня могут зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что YouTube третий месяц подряд лидирует по времени просмотра ТВ-контента в США. Также стало известно, что сервис вновь начал бороться с блокировщиками рекламы.