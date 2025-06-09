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18+
09.06.2025 в 08:00

YouTube вновь начал бороться с блокировщиками рекламы

В прошлый раз сервис принимал активные меры в 2023 году

Пользователи YouTube начали массово жаловаться на усиление мер по борьбе с блокировщиками рекламы. Новые инструменты защиты сервиса привели к сбоям в работе видеохостинга у пользователей таких расширений, сообщает Android Authority (AA).

Пользователи из разных стран указали на невозможность просматривать сервис, если у них установлен блокировщик рекламы. Ранее эффективные расширения, такие как uBlock Origin и AdBlock, также перестали функционировать.

Теперь на странице появляется баннер, требующий отключить расширения для блокировки рекламы. Сервис также предложил купить подписку Premium для продолжения просмотра без рекламы.

Google начала активно бороться с браузерными расширениями для блокировки рекламы еще в 2023 году. Тогда YouTube начал распознавать пользователей специализированного софта и блокировать им доступ к видеороликам. Однако многие пользователи нашли инструменты, чтобы обойти ограничения.

YouTube
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