Доходы бюджета от платного доступа к госданным могут превысить 4 млрд рублей

Поступления в федеральный бюджет от предоставления платного доступа к отдельным видам государственных данных в 2026 году могут превысить 4 млрд руб. Такой прогноз на Дне платформенной экономики озвучил директор департамента развития технологий работы с данными Минцифры Сергей Сергиенко. Он назвал первую попытку коммерциализации госданных удачной, пишут «Ведомости».

После введения платы количество транзакций сократилось, прежде всего со стороны банков, рассказал Сергиенко. По его словам, кредитные организации стали экономнее использовать государственные сервисы, что позволило снизить нагрузку на инфраструктуру и расходы на ее обслуживание. При этом представитель министерства не раскрыл ни динамику числа обращений, ни объем уже поступивших средств.

В Минцифры объясняли введение тарифов необходимостью сократить избыточную нагрузку на инфраструктуру электронного правительства. По данным министерства, которые в июне 2025 года приводили «Ведомости», за три года коммерческий трафик вырос втрое и достиг примерно 30 млрд запросов в год. Его обслуживание требовало дополнительных бюджетных расходов на расширение вычислительных мощностей.

Плата за отдельные виды обращений бизнеса к государственным информационным системам действует с 1 ноября 2025 года. Она распространяется на запросы уведомлений и сумм начислений через ГИС ГМП, получение сведений из ГИС ЖКХ, а также обращение к данным ЕСИА в рамках эксперимента по созданию цифрового профиля. Соответствующие правила закреплены постановлением правительства № 1687.

Тариф составляет 4,93 руб. за сеанс обмена данными. Исключение — первичный запрос сведений из цифрового профиля, стоимость которого составляет 10 руб. Плата начисляется поквартально за завершенные сеансы. Для граждан и большинства организаций доступ к инфраструктуре электронного правительства остается бесплатным.