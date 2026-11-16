Meta* оштрафовали в Италии за доступ к фотографиям пользователей

Итальянское Управление по защите персональных данных оштрафовало Meta (*признана экстремистской и запрещена в РФ) на €805 млн за доступ к фотографиям, видео и метаданным из галерей Android-смартфонов пользователей Facebook (**соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ) в без отдельного согласия. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о функции «Получать рекомендации из галереи при просмотре Facebook**», которая предлагает пользователям фотографии и видео из памяти телефона для публикации в соцсети. По данным регулятора, приложение запрашивало единое разрешение на доступ к галерее для нескольких функций, не объясняя пользователям, что оно также позволяет использовать их медиаконтент для таких рекомендаций. Кроме того, функция была включена по умолчанию.

Расследование затронуло около 20 млн пользователей Android в Италии. Регулятор обязал Meta* в течение 60 дней внедрить отдельный механизм согласия и отключить функцию по умолчанию, в том числе для тех, кто уже предоставил приложению общее разрешение на доступ к фотографиям.

При определении размера штрафа ведомство учло масштаб нарушения, его продолжительность, предыдущие меры в отношении компании. Сумма взыскания составляет около 0,47% глобальной выручки группы.

В Meta* не согласились с решением и заявили о намерении его обжаловать. В компании считают, что функция помогает пользователям делиться фотографиями и видео, а доступ к галерее возможен только после предоставления разрешения в настройках устройства.

Регулятор отдельно подчеркнул, что расследование не касалось использования фотографий и видео для обучения моделей искусственного интеллекта. Возможность облачной обработки содержимого галерей, появившуюся в 2026 году, ведомство намерено оценить отдельно.

Ранее Суд Нью-Мексико обязал Meta* выплатить $25 млрд по делу о введении пользователей своих платформ в заблуждение относительно защиты персональных данных.