Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.05.2025 в 10:55

YouTube третий месяц подряд лидирует по времени просмотра ТВ-контента в США

По данным Nielsen, видеосервис достиг рекордной доли в 12,4% от общего времени телепросмотра

В США YouTube третий месяц подряд лидирует среди медиакомпаний по времени просмотра телевизионного контента, следует из отчета американской компании маркетинговых исследований Nielsen. Доля видеосервиса составила рекордные 12,4%, что стало максимальным результатом за все время наблюдений с ноября 2023 года.

На втором месте удержался Disney с долей 10,7%. Показатель просмотра ТВ-контента вырос на 0,2 процентных пункта за счет активного освещения спортивных событий, таких как драфт НФЛ, чемпионата NCAA по женскому баскетболу и первого раунда плей-офф НБА. Сериал «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy), набравший 3,9 млрд минут просмотра на разных платформах Disney, также стал одним из ключевых факторов роста показателя.

Paramount занял третью позицию, увеличив долю просмотра до 8,9%, благодаря росту аудитории на телеканалах CBS. Компания показала самый значительный месячный прирост среди медиагигантов, обойдя по этому показателю YouTube. Четверку замыкает NBCUniversal с долей 8,2%. Медиакомпания немного улучшила свои показатели по сравнению с мартом.

Согласно данным Nielsen, Warner Bros. Discovery сохранил долю в 6,7%, чему способствовал рост на 58% просмотров TNT, связанный с трансляцией первого раунда плей-офф НБА. Кроме того, успехом пользовался сериал «Белый лотос» (The White Lotus) на HBO Max, ставший вторым стриминговым проектом по просмотрам в апреле с 3,7 млрд минут.

Исследование Nielsen охватывает период с 31 марта по 28 апреля 2025 года.

YouTube США Nielsen
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.