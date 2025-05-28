YouTube третий месяц подряд лидирует по времени просмотра ТВ-контента в США

В США YouTube третий месяц подряд лидирует среди медиакомпаний по времени просмотра телевизионного контента, следует из отчета американской компании маркетинговых исследований Nielsen. Доля видеосервиса составила рекордные 12,4%, что стало максимальным результатом за все время наблюдений с ноября 2023 года.

На втором месте удержался Disney с долей 10,7%. Показатель просмотра ТВ-контента вырос на 0,2 процентных пункта за счет активного освещения спортивных событий, таких как драфт НФЛ, чемпионата NCAA по женскому баскетболу и первого раунда плей-офф НБА. Сериал «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy), набравший 3,9 млрд минут просмотра на разных платформах Disney, также стал одним из ключевых факторов роста показателя.

Paramount занял третью позицию, увеличив долю просмотра до 8,9%, благодаря росту аудитории на телеканалах CBS. Компания показала самый значительный месячный прирост среди медиагигантов, обойдя по этому показателю YouTube. Четверку замыкает NBCUniversal с долей 8,2%. Медиакомпания немного улучшила свои показатели по сравнению с мартом.

Согласно данным Nielsen, Warner Bros. Discovery сохранил долю в 6,7%, чему способствовал рост на 58% просмотров TNT, связанный с трансляцией первого раунда плей-офф НБА. Кроме того, успехом пользовался сериал «Белый лотос» (The White Lotus) на HBO Max, ставший вторым стриминговым проектом по просмотрам в апреле с 3,7 млрд минут.

Исследование Nielsen охватывает период с 31 марта по 28 апреля 2025 года.